Optimist Türkiye Yelken Şampiyonası Haliç'te Başladı - Son Dakika
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Optimist Türkiye Yelken Şampiyonası Haliç'te Başladı

Optimist Türkiye Yelken Şampiyonası Haliç\'te Başladı
31.07.2025 14:49
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Fatih Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı şampiyona, Türkiye genelinden kulüplerin katılımıyla başladı.

FATİH Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonuyla düzenlenen Optimist Türkiye Takım Şampiyonası, Haliç'te başladı. Gerçekleşen organizasyona Türkiye genelinden birçok kulüp katıldı. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Bugün Bodrum'dan, İzmir'den, İskenderun'dan gelen kulüpler burada mücadele ediyor. Haliç artık kokularıyla değil, ulusal ve uluslararası su sporları organizasyonlarıyla anılıyor" ifadelerini kullandı.

Optimist Türkiye Takım Şampiyonası'nın startı saat 11.00'de, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından Hakem Teknesi üzerinden verildi. İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenen yarışlara İzmir, Bodrum, İskenderun ve İstanbul'un farklı ilçelerinden yelken kulüpleri katıldı. Organizasyon, hem spor turizmini desteklemeyi hem de çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

'BİRÇOK YELKEN VE SU SPORLARI YARIŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ'

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, son beş yılda Haliç'te yapılan yatırımların altını çizerek "Altın Boynuz Haliç. Allah'a şükür, son beş yıldır Haliç'in kenarında bir tesis yaptık: Fatih Belediyesi Su Sporları Tesisi. Burada, Haliç Su Sporları Derneği ile birlikte çok güzel bir tesis kazandırdık. Son üç, dört yıldır bu tesisimizde ulusal ve uluslararası ölçekte birçok yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de Optimist Yelken Yarışması düzenleniyor. On ayrı kulübümüz, Bodrum'dan, İzmir'den, İskenderun'dan gelen takımlar burada takım yarışları yapıyor. Genç çocuklarımız burada mücadele ediyor. Haliç, bizim yaş grubumuz için geçmişte spor yapılacak bir yer değildi. Hatta kokularıyla meşhurdu. Ama artık burada çok güzel faaliyetler oluyor. Bundan sonra da hem ulusal hem uluslararası ölçekte birçok yelken ve su sporları yarışmasına ev sahipliği yapacağız inşallah. Tesisimizi geliştirmeye de devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla, gençlerimize başarılar diliyorum. İnanıyorum ki gelecekte bu tür tesisler çoğaldıkça, su sporlarında da Türkiye'yi temsil edecek çok önemli sporcular yetişecek" dedi.

'AMACIMIZ PIRIL PIRIL GENÇLERİ SPORA KAZANDIRMAK'

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise sporun tabana yayılması vurgusu yaparak "İstanbulumuzun önemli değeri Haliç'imizde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Dün de buradaydık, hazırlık aşamalarını inceledik. Yelken Federasyonumuzla bir araya geldik. İzmir'den ve İstanbul'un çeşitli yerlerinden katılan kulüplerimiz var. Amacımız, spor turizminin yanında pırıl pırıl gençleri spora kazandırmak. Sadece yelkende değil; kürekte, kanoda, yüzmede, basketbolda, voleybolda. Sporla yetişen nesiller yaratmak istiyoruz. Sporla yetişen avukatlar, sporla yetişen doktorlar, sporla yetişen bilim insanları yetiştirmek istiyoruz. Bu bağlamda Yelken Federasyonumuza, Fatih Belediyemize yürekten teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın yelkenleri rüzgarda olsun, tertemiz bir organizasyon olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Böyle organizasyonları, sporu tabana yayma projemiz dahilinde desteklediğiniz için sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Optimist Türkiye Şampiyonasında yarışan Eymen Pehlivan (12) ise "Yarışmada birinci oldum. İyi hissediyorum. Rakiplerimiz o kadar da kolay değildi ama yine de iyi bir şekilde geçtik. Beş yıldır bu sporu yapıyorum. Dört yıldır lisanslı yapıyorum. İlk kulübüm Galatasaraydı şimdi ise Fenerbahçe'deyim."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Optimist Türkiye Yelken Şampiyonası Haliç'te Başladı - Son Dakika

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