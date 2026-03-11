Orhan Kaynak İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orhan Kaynak İçin Tören Düzenlendi

Orhan Kaynak İçin Tören Düzenlendi
11.03.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak kalp krizi sonrası hayatını kaybetti, tören yapıldı.

Trabzon'da, dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kaynak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şehir adına hüzünlü bir gün yaşadıklarını söyledi.

Trabzonspor'a yıllarca hizmet etmiş Orhan hocayı uğurladıklarını belirten Genç, "Küçük Orhan'ımızı uğurluyoruz. Bizler de onun emeğine, katkılarına yakından şahit olduk. Gerek futbolculuğu döneminde, gerekse antrenörlük kariyerinde Trabzonspor ruhunu her zaman taşıyan ve bu kulübün başarısı için büyük bir emek ortaya koyan çok kıymetli bir isimdi. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Genç, şehrin bir yöneticisi olarak Orhan Kaynak'ın ismini yaşatmayı kendisine bir görev olarak gördüğünü ifade ederek, "İnşallah Trabzon'un en güzel mekanlarından birinde, Büyükşehir Meclisimizde alacağımız kararla Orhan Kaynak ismini bu topraklarda ilelebet yaşatacağız." diye konuştu.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise kulübün çok değerli bir evladını uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Orhan Kaynak hocamız sadece kulübümüzün formasını giymiş futbolcu değil, aynı zamanda camianın ruhunu taşıyan, Trabzonspor sevgisini yüreğinde büyüten bir isimdi." ifadelerini kullandı.

Orhan Kaynak'ın Trabzonspor'a önemli katkılar sağladığının altını çizen Kafkas, şunları kaydetti:

"Sahada gösterdiği mücadele, attığı goller ve özellikle Avrupa kupalarında yaşattığı gurur dolu anlarla camiamızın hafızasında özel bir yer edinmiştir. Taraftarlarımızın 'Küçük Orhan' diye bağrına bastığı Orhan Kaynak, futbolculuk kariyerinin ardından da kulübümüzden kopmamış, antrenör olarak bilgi ve tecrübesini genç oyunculara aktarmaya devam etmiştir. Trabzonspor'a olan bağlılığı, çalışkanlığı ve karakteriyle her zaman örnek gösterilen bir isim olmuştur. Bugün bir futbolcuyu, bir antrenörü değil, aynı zamanda iyi bir insanı, iyi bir dostu ve kulübümüzün çok kıymetli bir parçasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Orhan Kaynak'ın Trabzonspor'a verdiği emek, bu camianın hafızasında ve kalbinde daima yaşayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve camiamıza sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Eski Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak da kulüp başkanlığı yaptığı dönemde Orhan Kaynak ile çok anıları olduğunu belirterek, "Küçük Orhan ile benim sizlerden daha fazla hatıram var. Ünvanı küçüktü ama yaptığı işler çok büyüktü." dedi.

Özak, Kaynak'ın Trabzonspor'u ve ülkeyi hem yerelde hem de uluslararası arenada mutlu eden insanlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise "Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Benim takım arkadaşımdı. O zamanlardan da hatırası olumlu bir kişiydi. Bir senedir teknik ekibimizde yer aldı. Her şeyiyle çok pozitif, çok güleç, iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Bu şoku nasıl atlatacağımızı bilmiyorum ama çok üzgünüz." diye konuştu.

Kaynak'ın bordo-mavi bayrakla örtülü tabutunun başında bir süre altyapıdan oyuncular bekledi. Kaynak'ın fotoğrafını ve isminin yazılı olduğu 11 numaralı Trabzonspor formasını sporcular taşıdı.

Konuşmaların ve dua edilmesinin ardından Kaynak'ın cenazesi, İstanbul'a uğurlandı.

Törene, Kaynak'ın ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, bordo-mavili kulübün yöneticileri, teknik ekibi, futbol ve basketbol takımı oyuncuları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orhan Kaynak, Trabzonspor, Kalp Krizi, Trabzon, Futbol, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orhan Kaynak İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:53:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Orhan Kaynak İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.