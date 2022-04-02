VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar (YENİDEN) - Son Dakika

Torrent'ten 3 değişiklik
Sarı-kırmızılı ekipte 4 eksik varArda 55 gün sonraOruçlu taraftarlar iftarını statta yaptıDemirel tek ismi değiştirdiTorrent ıslıklandıAta SELÇUK/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Murat Ergin Gözütok üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Karagümrük karşısında 3 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Semih Kaya, Emre Kılınç ve Morutan'ın yerine Ömer Bayram, Cicaldau ve Ryan Babel'e görev verdi.Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında sahaya; Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis ilk 11'iyle çıktı.SARI-KIRMIZILI EKİPTE 4 EKSİK VARSarı-kırmızılı takımda milli takımlarından sakat dönen Sofiane Feghouli ile Mostafa Mohamed ile tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra izinli olduğu dönemde Fransa'ya giden, burada yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan, dün de İstanbul'a dönen Sacha Boey, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.ARDA 55 GÜN SONRAGalatasaray'da takım kaptanlarından Arda Turan, 55 gün sonra kadroya döndü. Deneyimli futbolcu, Fatih Karagümrük maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Arda Turan son olarak sarı-kırmızılı takımın 6 Şubat'ta deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin son bölümünde oyuna girmişti.ORUÇLU TARAFTARLAR İFTARINI STATTA YAPTIRamazan ayının ilk gününde Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçını izlemeye gelen oruçlu taraftarlar, iftarlarını statta yaptılar. Taraftarlar, ezanın okunmasını bekledikten sonra, ezanın okunmasıyla birlikte yanlarında getirdiği yiyeceklerini ve sularını tükettiler. İftarını stat dışında yapan taraftarlar, iftarlarını yaptıktan sonra tribündeki yerlerini alırken, bazı taraftarlar ise tribünde iftarını açtı.DEMİREL TEK İSMİ DEĞİŞTİRDİVavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Galatasaray karşısında tek ismi değiştirdi. Demirel, Burak Bekaroğlu'nun yerine Luckassen'e görev verdi.Fatih Karagümrük, Galatasaray deplasmanında sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Luckassen, Balkovec, Biglia, Bistrovic, Toure, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic. TORRENT ISLIKLANDIGalatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'in isminin anons edildiği sırada taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.
Kaynak: DHA
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