Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol - Son Dakika
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Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Fred'in 45+2. dakikada attığı müthiş golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Brezilyalı yıldız, golün sevincini teknik direktörü İsmail Kartal ile yaşaması dikkat çekti.

22.04.2024 21:13  Güncelleme: 21:45
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 45+2. dakikada Fred'in ceza sahası dışından attığı golle ilk yatıyı 1-0 önde tamamladı.

ÖRÜMCEK AĞLARINI ALDI

Fenerbahçe, maç boyunca Sivasspor savunmasını aşamadı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred, 45+2. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluştu ve ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu sonuçla tamamlandı.

İşte o gol;

Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

İSMAİL KARTAL'A KOŞTU

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın Fred'i oyundan alması hem Brezilyalı yıldızın hem de taraftarların tepkisini çekmişti. İkilinin aralarının bozuk olduğu konuşulurken, son noktayı tecrübeli orta saha koydu. Fred, attığı mükemmel golün ardından sevinicini hocası İsmail Kartal'a sarılarak yaşadı.

Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Trendyol Süper Lig, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Sivasspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oyun Hesabı: Ulan bir gol atamadın be Fenerbahçe Hakem daha ne yapsın ki 10dakika uzatma yetmedi 105 dakika maç oynattı yine atamadınız tüh tüh 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol - Son Dakika
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