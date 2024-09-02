Galatasaray, Osimhen ile Anlaşma Sağladı; Emenike, Fenerbahçe'ye Çağrı Yaptı - Son Dakika
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Galatasaray, Osimhen ile Anlaşma Sağladı; Emenike, Fenerbahçe'ye Çağrı Yaptı

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Galatasaray, Napoli'nin yıldız futbolcusu Victor Osimhen ile bir yıllık kiralık anlaşma sağladı. Osimhen bu gece İstanbul'a gelecek. Fenerbahçeli eski futbolcu Emmanuel Emenike, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe yönetimine Osimhen için hamle yapmaları çağrısında bulundu.

02.09.2024 21:19
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Yılın transferine imza atan Galatasaray, Napoli'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Victor Osimhen ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı golcüyü bu gece İstanbul'a getirmeye hazırlanırken, büyük ses getiren transfer için Fenerbahçeli eski futbolcu Emmanuel Emenike'den sarı lacivertli yönetime sürpriz bir Osimhen çağrısı geldi.

Osimhen'in transferi için Fenerbahçeli isim devreye girdi

"FENERBAHÇE HAMLE YAP"

Emmanuel Emenike yaptığı paylaşımda, "Victor Osimhen Fenerbahçe, Nijerya'dır. Bizimle tarih yaz. En büyük patron Jose Mourinho altında çalışmaktan mutluluk duyacaksın. Fenerbahçe hamle yap" ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli taraftarlar da Emenike'nin paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım;

Osimhen'in transferi için Fenerbahçeli isim devreye girdi

BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın 1 yıllık kiralanması konusunda hem kendisi hem de kulübü Napoli ile anlaşmaya vardığı Victor Osimhen, bu gece saat 00.30'da sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Galatasaray, Osimhen ile Anlaşma Sağladı; Emenike, Fenerbahçe\'ye Çağrı Yaptı

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Son Dakika Spor Galatasaray, Osimhen ile Anlaşma Sağladı; Emenike, Fenerbahçe'ye Çağrı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • ferhat eser: Ne abarttınız adamı ya kardeşim iyi adamın gesede ne işi var bir immobile dzeko değil adamı napoli maaşından dolayı kiralik verip kurtuldu 1 sene hepsi bu 21 73 Yanıtla
  • Sade vatandaş: Demek ki baya bir girmiş :) 57 20 Yanıtla
  • ferhat eser: RAFA SİLVA İMMOBİLE PAULİSTA TRANSFERLERİ NASILDA KUDURTMUS RENKLİLERİ 13 47 Yanıtla
  • Mustafa Naz: Acun ilicali ve ali koctan anca bukadar olur :)hic sasirmadim cunku kapasitileri yetmez 34 20 Yanıtla
  • Türk Ak: FENERBAHÇE ALDIGI OYUNCUDAN PARA KAZANIR BASİT TABİRLE ANLATAYIM İNTERNET Cafede oyun oynamaz evine bilgisayarı alır evinde oynar 25 24 Yanıtla
  • ilker oymak: Ne Oldu Kuşlar Maçanız Tutuşdu Ha :))) 24 17 Yanıtla
  • Kenan KODALAK: Yazık ya. Üzüldüm. Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyorlar. Onlar da haklı en Nesrin nere osimhen nere 28 13 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: O kadar iyi olsa napoli kiralamazdi abartmayin 15 23 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Bu emmenike karabuk teyken şike yapıp feneve gelen değil.mi 26 8 Yanıtla
  • Aziz Can: içimden bir ses diyor transfer çalımı olucak inşallah yanilyorumdur ?? 7 13 Yanıtla
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