Osimhen'in son hali Galatasaray taraftarını kahretti

12.01.2026 08:30
Galatasaray'ın Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmasının ardından Victor Osimhen'in Nijerya kampındaki görüntüleri dikkat çekti. Yıldız golcünün, kupanın Fenerbahçe'ye gitmesi ve takımına sahada destek verememesi nedeniyle oldukça üzgün olduğu görüldü.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olurken kupa sarı-lacivertli ekibin oldu. Final sonucu sarı-kırmızılı camiada hayal kırıklığı yaratırken, gözler milli takımlarda bulunan oyunculara çevrildi.

OSIMHEN NİJERYA KAMPINDA MORALSİZ

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, karşılaşma sırasında Nijerya Milli Takımı kampında bulunuyordu. Maçın ardından Osimhen'in kamptaki görüntülerinde oldukça mutsuz olduğu dikkat çekti.

DESTEK VEREMEMEK ONU ÜZDÜ

Osimhen'in, Süper Kupa'nın Fenerbahçe'ye gitmesine ve Galatasaray'a sahada yardımcı olamamasına büyük üzüntü duyduğu ifade edildi. Yıldız golcünün bu durumdan dolayı hayal kırıklığı yaşadığı, yakın çevresine de bunu yansıttığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Osimhen'in mutsuz görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Galatasaraylı taraftarlar yıldız golcüye destek mesajları paylaştı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Son Hali, Nijerya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Baycan Demirdaş Baycan Demirdaş:
    fanatik gsli bile bunu yapmazken bu ne numaralar 13 5 Yanıtla
  • Murat Sert Murat Sert:
    üzülmüşş yazık aglama la tmm.bidaki sefere yenilicez.:)))) 8 6 Yanıtla
    doganyildiz077 doganyildiz077:
    en son kupa aldığınızda kaç yaşındaydın yiğen 4 1
  • doganyildiz077 doganyildiz077:
    sıkma canını yiğidim Türkcell salla kazan onların olsun sen ligde onların içinden geçersin nasılsa 6 5 Yanıtla
  • Neset null Neset null:
    kral üzülme bizde o kupadan çok var sen gel hesabı sen kes 7 3 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    transferine 5 yıllık bonservis prim ve maaş toplamı yaklaşık 200 milyon euro verilmiş o paraları kime verseler tabiki üzülür onun derdi primi alamaması yoksa ne gs sevgisi üzüntüsü çok iyiydi madem avrupada neden kimse o paraları veremedi... 2 1 Yanıtla
