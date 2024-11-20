Osmangazi Belediyespor'un Hedefi: Spor Yapan Bir Nesil Yetiştirmek - Son Dakika
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Spor

Osmangazi Belediyespor'un Hedefi: Spor Yapan Bir Nesil Yetiştirmek

Osmangazi Belediyespor\'un Hedefi: Spor Yapan Bir Nesil Yetiştirmek

Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, Bursa'daki basın toplantısında kulübün altyapı çalışmaları ve sportif hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. En büyük hedeflerinin spor yapan bir nesil yetiştirmek olduğunu vurguladı.

20.11.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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Osmangazi Belediye spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, Bursa'daki spor basını temsilcileri ile bir araya geldi. Altyapı çalışmalarından tesisleşmeye kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Karayılan, en büyük hedeflerinin ise spor yapan bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi.

Sukaypark Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programına Bursa'da faaliyet gösteren yazılı ve görsel basının temsilcileri katıldı. Gerçekleşen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, "Ekibimizle birlikte ciddi bir çalışma içerisindeyiz. 15 aktif branşımız var. Bu branşların 4 tanesinde süper ligde mücadele ediyoruz. En büyük sıkıntıyı tesis konusunda yaşıyoruz. Bir tane tesisimiz var. Antrenman salonları yapmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. Tesis sayısını arttırarak daha fazla branşta süper ligde mücadele etmek en büyük hedefimiz" diye konuştu.

"Olimpiyatlara atletizmde 3 sporcu göndermeyi hedefliyoruz"

Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün son dönemdeki sportif başarıları ve altyapı çalışmaları hakkında da bilgiler veren Karayılan, "Atletizm branşında süper ligde 3. olduk. Bu çok ciddi bir başarı. Bu başarımız atletizm camiasında epey ses getirdi. Birinci ve ikinci olan kulüplerin bütçeleri 100 milyon liranın üzerinde iken Osmangazi Belediyespor, 3 milyonluk bütçesi ile bu başarıyı yakaladı. Sıralamada bizden sonra gelen kulüplerin dahi 70-80 milyon liralık bütçeleri var. Atletizm branşında bir sonraki olimpiyatlara 3 sporcu göndermek gibi bir hedefimiz var. Badmintonda ise süper ligde mücadele ediyoruz. Şuan 5'inci sıradayız. Voleybol ile hentbol branşında altyapı çalışmalarına ağırlık verdik. Efeler ve Sultanlar liginde oynamak çok ciddi bütçeler istiyor. Biz, 50-60 milyon lira harcayarak oluşturduğumuz bir toplama bir takım ile değil, Bursa'da yetişen sporcular ile başarılar elde etmek ve üst liglere yükselmek istiyoruz. Futbol branşında bütün amatör kulüpleri destekliyoruz. Saha tahsis ediyoruz, malzeme desteği sağlıyoruz. En önemlisi de servis hizmeti veriyoruz. Futbol branşında yer almıyoruz, ancak diğer branşların hepsinde hedefimiz başarılı olmak" dedi.

"İşbirliği başarıyı arttırır"

Diğer spor kulüpleri ile yapılacak olan işbirliğinin sportif başarıyı arttıracağının altını çizen Karayılan, "Göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muammer Or ile bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda bazı branşları bölüşme önerisini sundum. Bu yönde de çalışmalar yapıyoruz. İşbirliğiyle başarı daha da çok artar. Tüm branşlarda başarılı olma gibi bir şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tarihi Kent Koşusu yarı maraton olacak

Osmangazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 15 kilometrelik Uluslararası Tarihi Kent Koşusu'nu artık yarı maraton olarak düzenleyeceklerinin bilgisini veren Karayılan, "Atletizmde 15 kilometre olarak bir yarış mesafesi yok. Biz bu yarışı yarı maraton olarak düzenleyeceğiz ve dağıtılacak ödül miktarını da arttıracağız. Federasyona yarışı 20 Nisan 2025 tarihinde düzenlemek için yazımızı yazdık. Yarışın güzergahını belirliyoruz. Bursa'nın tanıtımı adına yarışı canlı yayınla da yayınlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Çağımızın tehlikelerinden bir tanesi dijital bağımlılık"

En büyük hedeflerinin spor yapan bir nesil yetiştirmek olduğunu belirten Karayılan, "Bu hedef doğrultusunda da yaz okullarında 10 bin çocuğumuzu havuzlara soktuk. Yüzme öğrenmelerini sağladık. Çağımızın en büyük tehlikelerinden bir tanesi de dijital bağımlılık. Bu bağımlılık çocuklarımızı asosyal yapıyor. Gençlerimiz hareket etmediği için obez oluyor. Çocuklarımızı erken yaşta spora başlatmalıyız. Spor bir alışkanlık. Bir yaşam tarzı. Sadece sportif başarıya odaklanmamak gerekiyor. Sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmangazi Belediyespor'un Hedefi: Spor Yapan Bir Nesil Yetiştirmek - Son Dakika

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