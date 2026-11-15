Osmaniye, 24 ilden 81 sporcuyu geleneksel okçuluk kupasında ağırladı

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, – OSMANİYE'de, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası tamamlandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ile Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, Çağşak köyündeki Korkut Ata At Çiftliği'nde düzenlenen yarışmalara, 24 ilden 23'ü kadın toplam 81 sporcu katıldı. İki gün süren müsabakaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Geleneksel Türk okçuluğunun farklı disiplinlerini tanıtmak ve yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Müsabakalar sonunda Remy-i Sedad Koşusu Büyük Erkekler kategorisinde Konya Bulduk Spor Kulübü'nden Mustafa Can Bircan birinci, Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Ahmet Yüce ikinci, Bursa Atıcılar Geleneksel Spor Kulübü'nden Murat Üstün üçüncü oldu. Remy-i Sedad Koşusu Büyük Kadınlar kategorisinde İstanbul Endam Spor Kulübü'nden Halide Fikret Çakmak birinciliği elde etti. Darp Koşusu Büyük Kadınlar kategorisinde ise Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Hilal Gül dereceye girdi.

Dereceye giren sporculara ödülleri; Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Duran Kaşten, Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yücel Erdoğan ve Osmaniye Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Çetin Kaya tarafından takdim edildi.

'TARİHİMİZDE YER ALAN DİSİPLİNLERİ YAŞATIYORUZ'

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, DHA'ya yaptığı açıklamada, organizasyonun federasyonun 2026 yılı takvimindeki son müsabaka olduğunu söyledi. Osmaniye'de gerçekleştirilen yarışmaların diğer organizasyonlardan farklı olduğunu belirten Toksöz, "Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonumuzun 2026 takvim yılının son müsabakası için Osmaniye'deyiz. Bu organizasyon diğerlerinden biraz daha farklı. Remy-i Sedad ve Darp Okçuluğu, tarihimizde yer alan iki disiplin. Bu disiplinlere 2026 yılı takvimimizde yer vererek Osmaniye'de gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Adana'da ilkini yaptığımız Remy-i Sedad yarışmasının ikincisi bu yıl Osmaniye'de düzenleniyor. Bu yıl yeni bir disiplin olarak tarihimizde yer alan Darp Okçuluğu'nu da müsabakalarımıza dahil ettik" dedi.

Darp Okçuluğu'nun tarihsel geçmişine değinen Toksöz, "Darp Okçuluğu, savaşlarda düşmanların kalkanlarını ve miğferlerini delmek amacıyla üretilen, güçlü temrenlere sahip oklarla yapılan bir talim disiplinidir. Remy-i Sedad ise maharetli atış, usta atışı olarak bilinen ve eski Türklerde, Osmanlı Devleti döneminde savaşlarda düşmana daha fazla hasar verebilmek amacıyla geliştirilen bir tekniktir. Bu iki disiplini de Osmaniye'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'KÜLTÜREL MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ'

Federasyon olarak yalnızca sportif faaliyetler yürütmediklerini, aynı zamanda kültürel mirası yaşatma misyonu üstlendiklerini vurgulayan Toksöz, "Bizi mutlu eden, hedef okçuluğu ve menzil okçuluğunun dışında bu iki farklı disiplinin de ilgi görmesi. Sporcularımızın ve camiamızın tarihimizde yer alan bu disiplinlere ilgi duyması bizi sevindiriyor. Her yıl yeni bir disiplinle okçularımızı, kemankeşlerimizi ve camiamızı buluşturmayı amaçlıyoruz. Bizim yalnızca bir spor federasyonu olmanın ötesinde, kültürel mirası bir bayrak yarışı şeklinde çocuklardan büyüklere, 7'den 77'ye yaşatma misyonumuz da var. Tarihimizde yer alan ok ve yay kültürünü farklı disiplinlerle buluşturarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük heyecana sahne olan organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi.