Otizmli Ata, Teniste Milli Takımda

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 1,5 yıl önce başladığı tenis sporunda azmiyle fiziksel engellerini yenen otizmli Ata Türközü (16), Down Sendromlu ve Otizm Milli Takımı'na girmeye hak kazandı. Baba Çağdaş Türközü (44), "Bu sporun kesinlikle Ata'ya büyük faydası oldu. Otizmin birçok etkisini giderdi diyebiliriz" dedi.

Çorlu'da yaşayan kimyager çift Elif Türközü (42)- Çağdaş Türközü'nün tek çocuğu otizmli Ata Türközü, yaşama sporla sarıldı. Çorlu Özel Eğitim Meslek Okulu lise bölümü 1'inci sınıfa giden Ata, 2019 yılına kadar yüzme, 2020'den 2023'e kadar masa tenisi, 2024'te okçuluk sporu yaparak başarılar elde etti. Yaklaşık 1,5 yıl önce başladığı tenis sporunda da zamanla büyük ilerleme gösteren Türközü, mart ayında Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen Down Sendromlu ve Otizm Milli Takım tenis seçmelerinde başarılı olarak milli formayı giymeye hak kazandı.

'MENTAL GELİŞİMİ DE ARTTI'

Ata'nın 3 yaşından bu yana spor yaptığını söyleyen baba Çağdaş Türközü, "Yaklaşık 3 yaşından beri spora başladı; yüzme, masa tenisi, okçuluk, kort tenisi, böyle devam ediyor. Şu an lisede, özel bir sınıfta okuyor. Aslında fiziksel gelişimiyle birlikte mental gelişiminin de daha iyi olabileceğini düşündük. Bizi bu yönde uyarmışlardı, o şekilde gelişti. Gerçekten yüzmeyle başlayan süreçte, fiziksel gelişimiyle birlikte mental gelişimi de arttı" dedi.

'ARTIK MİLLİ TAKIM OYUNCUSU'

Tenisin otizmli çocuklar için zor bir spor olduğunu belirten Türközü, "İlerleyen süreçte masa tenisiyle devam ettik, sonra tenis yapmaya karar verdik. Çünkü tenis, normalde diğer otizmli çocukların normalde yapabildiği bir spor değil. Zor bir spor, konsantrasyonu yüksek tutmak gerekiyor. Başlangıçta biraz yapabilir mi diye denedik. Sonra hızlı bir şekilde ilerledi. Şu anda da çok iyi durumda. Dalaman'da milli takım seçmeleri yapıldı. Orada milli takıma birincilikle girdi. Şu an artık milli takım oyuncusu, orada da turnuvalarda yarışacak" diye konuştu.

Türközü, "Otizmin birçok etkisinden kurtulmaya başladı. Sporun Ata'ya mental ve fiziksel gelişiminde inanılmaz faydaları oldu. Otizmin birçok etkisi vardır; tekrarlayan hareketler, etrafında dönme, hiperaktivite gibi. Bunların hemen hemen hepsini sporla beraber yendi diyebiliriz. Bu sporun kesinlikle Ata'ya büyük faydası oldu. Otizmin birçok etkisini giderdi diyebiliriz" dedi.

'DERSLERİNİ HİÇ İHMAL ETMEZ'

Türkiye Tenis Federasyonu ikinci kademe tenis antrenörü Yasin Yortuçluoğlu da Ata'nın teniste hızla gelişim gösterdiğini söyledi. Yortuçluoğlu, "Ata 1,5 yıl önce geldiğinde özel bir birey olduğu için nasıl gelişir, nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl öğretebiliriz aslında çok emin değildik. Zamanla Ata, çok fazla bir efor sarf ederek gelişmeye başladı. Biz de aynı şekilde elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalıştık. Çok düzenli bir şekilde geliyor, derslerini hiç ihmal etmez. Artık milli takım oyuncusu oldu zaten. Böyle devam ediyor, şu anda çok başarılı" diye konuştu.

'HERKES ATA'YLA OYNAMAK İSTİYOR'

Ata'nın rakip ayırt etmeden herkesle oynayabildiğini belirten Yortuçluoğlu, "Aslında Ata, burada her sporcuyla oynuyor; yetişkinlerle de çocuklarla da oynuyor. Hiçbir şekilde kimseyi ayırt etmiyor. Kimseyi ayırt etmediği için de aslında bu sporda Ata, normal bireyler kadar bazı şeyleri iyi algılayabiliyor. O yüzden burada herkes Ata'yla oynamak istiyor" dedi.