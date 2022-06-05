Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı - Son Dakika
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Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı

05.06.2022 18:13
Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı sona erdi.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı sona erdi.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen yarışmada, 4 kategoride 25 sporcu mücadele etti.

ICRYPEX, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteklediği organizasyon, Derbent Beldesi ve Kartepe arasındaki 6 kilometrelik parkurda 3 çıkış üzerinden koşuldu.

Kategori 1'de İlker Aktaş, Kategori 2'de Cem Yudulmaz, Kategori 3'te Ahmet Keskin, Kategori 4'te Emin Cem Yalın birinci oldu.

Organizasyon ödül töreninin ardından sona erdi.

Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı
Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı
Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı
Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı

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Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmandı - Son Dakika

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