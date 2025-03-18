Oturarak Voleybol Türkiye Birinciliği Sona Erdi - Son Dakika
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Oturarak Voleybol Türkiye Birinciliği Sona Erdi

Oturarak Voleybol Türkiye Birinciliği Sona Erdi

Nazilli'de düzenlenen Okul Sporları Oturarak Voleybol Türkiye Birinciliği'nde şampiyonlar belirlendi.

18.03.2025 18:05
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Okul Sporları Oturarak Voleybol Yıldızlar ve Gençler (Karma) Türkiye Birinciliği Yarışması, kıyasıya mücadeleye sahne olurken, şampiyon takımlar kupalarına kavuştu.

Aydın'ın Nazilli ilçesi, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Okul Sporları Oturarak Voleybol Yıldızlar ve Gençler (Karma) Türkiye Birinciliği Yarışmasına ev sahipliği yaptı. 15-17 Mart 2025 tarihleri arasında Nazilli Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen en yetenekli sporcular bir araya geldi. Turnuvaya Adana, Gaziantep, Karaman, Konya, Samsun ve Zonguldak'tan toplam 18 okul takımı katılım sağladı. Sporcular, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele etti. 15 Mart Cumartesi günü saat 11.30'da gerçekleştirilen açılış seremonisi, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sporcular ve antrenörlerin büyük coşkuyla katıldığı tören, renkli görüntülere sahne oldu. Üç gün süren heyecan dolu müsabakaların ardından ödül töreni ile turnuva sona erdi.

Yıldızlar Kategorisinde Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Karaman Kemal Reis Ortaokulu ikinci, Zonguldak Ereğli Atatürk Ortaokulu üçüncü, Konya Akşehir Atatürk Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Gençler Kategorisinde de Konya Akşehir Lisesi birinci, Karaman Spor Lisesi ikinci, Gaziantep Lisesi üçüncü, Karaman Anadolu Lisesi de dördüncü oldu.

Nazilli Spor Salonu'nda üç gün boyunca süren Türkiye Birinciliği yarışmaları, oturarak voleybol branşının en yetenekli sporcularını bir araya getirdi. Şampiyonluk yolunda kritik mücadelelerin yaşandığı turnuvada, sporcuların sahadaki azmi ve performansı büyük takdir topladı. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Sporcular madalyalarını Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdüründen aldılar.

Şampiyona sonrasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyoruz. Oturarak voleybol branşında sergilenen mücadele azmi ve takım ruhu, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Oturarak Voleybol Türkiye Birinciliği Sona Erdi - Son Dakika

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