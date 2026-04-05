Oyuna devam edemedi! Fenerbahçelileri kahreden sakatlık - Son Dakika
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçelileri kahreden sakatlık

Oyuna devam edemedi! Fenerbahçelileri kahreden sakatlık
05.04.2026 20:28
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçelileri kahreden sakatlık
Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio maça devam edemedi. Sarı-lacivertlilerde Asensio'nun yerine Fred, 24. dakikada oyuna dahil oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

FENERBAHÇE'YE ASENSIO'DAN KÖTÜ HABER

Sarı-lacivertlilere mücadelenin ilk yarısında İspanyol futbolcusu Marco Asensio'dan kötü haber geldi. Marco Asensio, Beşiktaş derbisinin 21. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular Ndidi ve Oh ile girdiği bir ikili mücadelede sakatlandı.

Oyuna devam edemedi! Fenerbahçelileri kahreden sakatlık

FRED OYUNA DAHİL OLDU

İspanyol oyuncunun tedavi gördüğü sırada takım arkadaşı Ederson teknik ekibe değişiklik işareti yaptı. Tedavisinin ardından saha kenarına gelen Asensio, yeniden oyuna dönerek kendisini denedi ancak oyuna devam edemedi. Yıldız isim, yerini 24. dakikada Fred'e bıraktı.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oyuna devam edemedi! Fenerbahçelileri kahreden sakatlık - Son Dakika

  • zafer koc zafer koc:
    Kötü olmuş. Fenerbahçenin en iyi oyuncusu. Ciddi değildir ama sahadan yürüyerek çıktı. 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Oyuna devam edemedi! Fenerbahçelileri kahreden sakatlık - Son Dakika
