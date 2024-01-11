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Özel Ekobilim Koleji, Okul Sporları Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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Özel Ekobilim Koleji, Okul Sporları Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği'nde şampiyon oldu

Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği müsabakalarında Özel Ekobilim Koleji şampiyon olarak Muğla'da yapılacak olan bölge müsabakalarında Denizli'yi temsil etme hakkını kazandı. 13 takımdan 250 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada dereceye giren takımlar ödüllerini aldı. Özel Ekobilim Koleji, Türkiye yarı finallerinde Denizli'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Özel Ekobilim Koleji, Okul Sporları Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği\'nde şampiyon oldu
11.01.2024 - 11:15,
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Okul Sporları Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği müsabakaları, Akkonak Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmalarla tamamlandı. 13 takımdan 250 sporcunun mücadele ettiği şampiyonda Özel Ekobilim Koleji şampiyon olarak Muğla'da düzenlenecek olan bölge müsabakalarında Denizli'yi temsil etme hakkını kazandı.

Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları, Akkonak Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmalarla sona erdi. 13 takımdan 250 sporcunun ter döktüğü müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar yapılan törenle ödüllerine kavuştu.

Çekişmeli ve centilmence geçen müsabakalar sonunda Özel Ekobilim Koleji şampiyon olurken Naile Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi ikinci, Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi üçüncü, Nalan Kaynak Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Yapılan ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile okul idarecileri tarafından takdim edildi. Müsabakalar sonunda şampiyon olan Özel Ekobilim Koleji, Okul Sporları Futbol Gençler Grup Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil etmeye hak kazandı.

"Hedefimiz Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek"

Kupa töreni sonrası konuşan Ekobilim Koleji Müdürü ve Teknik Direktörü Cemal Keskin, "Son 6 yılda 5. şampiyonluğumuz. Çınar Temel Lisesi'nden itibaren bunu devam ettiriyoruz. Geçen yıl da Denizli şampiyonu olduk. Bölge şampiyonluğunu hedefledik, bunu da başardık. Türkiye yarı finallerinde Denizli'yi temsil ettik. Muğla'da yapılacak olan bölge turnuvalarında şampiyonluğu kazanarak, daha sonra İzmir'de yapılacak olan Türkiye yarı finallerinde Denizli'yi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Okul Kurucu Müdürü Tuncer Ozan da, "Bu yılda şampiyon olduk. Hedefimiz bölge şampiyonu olarak yarı finallere katılarak orada Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin hedefi Türkiye şampiyonluğu

Takım Kaptanı Mustafa Çevlik ise, "Bizden desteğini esirgemeyen hocalarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah Denizli'mizi en iyi şekilde temsil ederiz" ifadelerini kullandı.

Takım oyuncularından Yaşar Ersungur ve Mustafa Kemal Nazar, "Bu yıl da şampiyon olduk. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Mutluyuz, aynı performansı şampiyonada da göstermek istiyoruz. Hedeflerimiz büyük" diye konuştular. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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