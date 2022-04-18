Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0 - Son Dakika
Üye Girişi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

18.04.2022 22:27
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

STAT: NefHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim BozbeyGALATASARAY: Muslera - Elabdellaoui, Nelsson, Marcao (Dk. 90+3 Alpaslan Öztürk), Van Aanholt, Pulgar (Dk. 70 Cicaldau), Taylan Antalyalı (Dk. 83 Arda Turan), Berkan Kutlu, Babel, Kerem Aktürkoğlu (Dk.

STAT: Nef

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey

GALATASARAY: Muslera - Elabdellaoui, Nelsson, Marcao (Dk. 90+3 Alpaslan Öztürk), Van Aanholt, Pulgar (Dk. 70 Cicaldau), Taylan Antalyalı (Dk. 83 Arda Turan), Berkan Kutlu, Babel, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 83 Emre Kılınç), Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Gomis)ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu - Kenan Özer, Awuku, Campi, Hafez (Dk. 90 Yiğit Ulaş), Okechukwu, Buğra Çağıran (Dk. 53 Nshimirimana), Dicko, Donsah, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Umut Taniş), Tetteh (Dk. 87 Osman Haqi)GOLLER: Dk. 51 Babel, Dk. 53 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)SARI KARTLAR: Babel (Galatasaray) - Awuku, Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 51'inci dakikada Babel ve 53'üncü dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.Galatasaray bu skorla birlikte puanını 44'e yükseltti ve haftayı 12'nci sırada tamamladı. Geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada kaldı.

39'uncu dakikada Pulgar'ın pasıyla savunma arkasına kaçan Babel'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşu Awuku son anda çizgiden kornere çeldi.44'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.45+1'inci dakikada Galatasaray savunmasının yaptığı hata sonucunda topu kapan Yeni Malatyaspor'da Dicko pasını ceza sahası içindeki Tetteh'e bıraktı. Altıpasta topu aşırtan Tetteh'in şutunu Nelsson son anda çizgiden çıkardı.İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.51'inci dakikada Van Aanholt'un pasıyla Kerem Aktürkoğlu sol kanatta topla buluştu. Hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Kerem'in içeri çevirdiği topta Halil Dervişoğlu'nun yaptığı vuruşu kaleci Abdulsamed Damlı çeldi. Berkan Kutlu topa bir kez daha kafa vuruşu yaparken, bir kez daha Abdulsamed başarılı oldu. Buradan seken topa bu kez Babel vururken, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.53'üncü Elabdellaoui'nin sağ kanattan içeri açtığı ortada Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0.60'ıncı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan içeri kestiği topa Taylan Antalyalı'nın yaptığı tekte vuruş yandan dışarı çıktı.76'ncı dakikada Dicko'nun ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu kaleci Muslera kurtardı.81'inci dakikada Van Aanholt'un sol kanattan içeri çevirdiği topta Berkan Kutlu'nun vuruşunu kaleci Abdulsamed kornere çeldi. TAYLAN ANTALYALI ISLIKLANDIGalatasaray'da 83'üncü dakikada yerini Arda Turan'a bırakan Taylan Antalyalı'yı sarı-kırmızılı taraftarlar oyundan çıktığı sırada ıslıkladı ve milli futbolcuya tepki gösterdi.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Yeni Malatyaspor, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0 - Son Dakika


Son Dakika
22:14 Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mülteciler hakkında yeni bir açıklama yaptı: Gönüllü geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz
21:56 Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'den asgari ücret açıklaması: Verdiğimiz, enflasyonla eridi
21:38 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
21:35 Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetti!
21:00 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!
20:56 Putin ve Zelenski'yle görüşmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri Türkiye'de buluşturma çabamız sürüyor
20:47 Kadıköy'de inşaat sahasında istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
20:38 Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Ayağına taş değmesin
20:26 İBB sözcüsü Murat Ongun Ulaştırma Bakanlığı'na tepki gösterdi: Ele verir talkını kendi yutar salkımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 22:35:29. #1.13#
SON DAKİKA: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement