Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0 - Son Dakika

STAT: Nef

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 51'inci dakikada Babel ve 53'üncü dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.Galatasaray bu skorla birlikte puanını 44'e yükseltti ve haftayı 12'nci sırada tamamladı. Geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada kaldı.

39'uncu dakikada Pulgar'ın pasıyla savunma arkasına kaçan Babel'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşu Awuku son anda çizgiden kornere çeldi.44'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.45+1'inci dakikada Galatasaray savunmasının yaptığı hata sonucunda topu kapan Yeni Malatyaspor'da Dicko pasını ceza sahası içindeki Tetteh'e bıraktı. Altıpasta topu aşırtan Tetteh'in şutunu Nelsson son anda çizgiden çıkardı.İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.51'inci dakikada Van Aanholt'un pasıyla Kerem Aktürkoğlu sol kanatta topla buluştu. Hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Kerem'in içeri çevirdiği topta Halil Dervişoğlu'nun yaptığı vuruşu kaleci Abdulsamed Damlı çeldi. Berkan Kutlu topa bir kez daha kafa vuruşu yaparken, bir kez daha Abdulsamed başarılı oldu. Buradan seken topa bu kez Babel vururken, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.53'üncü Elabdellaoui'nin sağ kanattan içeri açtığı ortada Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0.60'ıncı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan içeri kestiği topa Taylan Antalyalı'nın yaptığı tekte vuruş yandan dışarı çıktı.76'ncı dakikada Dicko'nun ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu kaleci Muslera kurtardı.81'inci dakikada Van Aanholt'un sol kanattan içeri çevirdiği topta Berkan Kutlu'nun vuruşunu kaleci Abdulsamed kornere çeldi. TAYLAN ANTALYALI ISLIKLANDIGalatasaray'da 83'üncü dakikada yerini Arda Turan'a bırakan Taylan Antalyalı'yı sarı-kırmızılı taraftarlar oyundan çıktığı sırada ıslıkladı ve milli futbolcuya tepki gösterdi.

- İstanbul