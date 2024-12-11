Öztürk: Haddini bilecek

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına gereken cevabı verdiğini belirterek, "Haddini bilecek. İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Malmö maçı öncesinde İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Malmö ile önemli maça çıkacaklarını ifade eden Öztürk, "Malmö'nün sıralamadaki yeri sizi yanıltmasın. Her maç zor. Amacımız, 3 puanı alıp ilk 8'deki yerimizi perçinlemek. 7 sakat oyuncumuz var. Galatasaray 11 kişi çıkıyorsa eksik değil. Galatasaray her zaman sahada konuşur. Avrupa'daki yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Sahalarında onları eze eze yendik"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında söylediklerinin hatırlatılması üzerine Metin Öztürk, "Geçen sene seviyeyi bayağı düşürdüler. Dediler ki 'Hakemleri gidin dövün'. Bu sene seviye akılalmaz hale geldi. Bunlara hocaları Mourinho da iştirak etti. Bahsettiğiniz asbaşkana (Acun Ilıcalı) cevap vermek istemiyorum. Baktım ve merak ettim. Önce şaşırdım. 'Herhalde yönetim kurulunun içinde yok' dedim. Meğerse 7. sıradaymış. Asbaşkan deyince başkandan sonra gelen kişi zannettim. Kendi bilecekleri bir şey. Başkanımız Fenerbahçe'nin yöneticisine gereken cevabı verdi. 'Haddini bil' dedi. Haddini bilecek. İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi ilginç de bir teknik direktörleri var. Her maçımızdan önce konsantrasyon bozmak için açıklama yapıyor. Eyüpsporlu oyuncular bilerek sarı kart görmüş ve şike yapıyormuş gibi büyük bir karalama yapıyor. Kendi yenemediği için doğal. Sahalarında onları eze eze yendik. Sahte penaltı olmasaydı o maç 3-1 değil, 6-7'ye giderdi. Korkmakta haklılar Galatasaray'dan. Dünya yıldızı bir teknik direktör olmanız bir şey fark ettirmiyor. Futbolcunuza top oynatamayınca Galatasaray da Beşiktaş da sizi yeniyor. Beşiktaş yendikten sonra Mourinho'nun verdiği demeç inanılır gibi değil, rakibi küçümseyici, '10 kere oynasak 8 kere yeneriz. 1 kere onlar kazanır, 1 kere berabere kalırız'. Bunlar hiç yakışmıyor. Zaten Türkleri ve ligi küçümsüyorlar. Anlamak mümkün değil. Beşiktaş maçında malzemeciyi çağırır gibi 4. hakemi yanına çağırdı. O da kuzu kuzu gitti. Fenerbahçe yöneticisiyle bu, Hacivatla Karagöz gibi. Bir o bir bu tiyatro yapıyor. Biz Galatasarayız. İşimize bakacağız. Şimdi pazartesi gününe kadar en yakın dostları Trabzonspor olacak. Onunla ilgili algı operasyonu yapacaklar. Ne söyleyeceklerini dinlemek için keyifle bekliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL