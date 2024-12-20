Paintball Kurtuluş Kupası\'nda kazananlar belli oldu

Spor

Şehitkamil Belediyesi 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Paintball turnuvası müsabakalarında 7 okuldan öğrenciler yarıştı. Üç gün süren turnuvada kazananlar belli oldu.

Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gençlik Kampı'nda düzenlenen Paintball turnuvasına, Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi, Şehit Serdar Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aktoprak Anadolu Lisesi, İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi, Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi, Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi katıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Paintball turnuvasında kazanan ise Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi oldu. Turnuvada ikinci Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olurken, üçüncülüğü de Aktoprak Anadolu Lisesi kazandı. - GAZİANTEP