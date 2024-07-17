Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Yerli ve Yabancı Futbol Takımlarını Ağırlıyor - Son Dakika
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Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Yerli ve Yabancı Futbol Takımlarını Ağırlıyor

Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon öncesi yerli ve yabancı futbol takımlarının tercih ettiği bir merkez haline geldi. Süper Lig ve 1. Lig başta olmak üzere birçok futbol kulübünün tercih ettiği merkez, konaklama imkanları ve saha şartlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Azerbaycan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen takımlar da burada kamp yapmaktadır. Yüksek irtifası, serin havası ve tesisleşme avantajlarıyla takımları cezbeden merkezde, yerli ve yabancı takımlar arasında hazırlık maçları da düzenlenmektedir.

17.07.2024 11:27
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Palandöken Dağı'nda yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon öncesi yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlıyor.

Şehir merkezine yakınlığı, konaklama imkanları ve saha şartları dolayısıyla özellikle Süper Lig ve 1. Lig başta olmak üzere alt liglerden futbol kulüplerince her yıl tercih edilen merkez, yabancı takımların da ilgisini çekiyor.

Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor'un kamp yaptığı merkez, Azerbaycan takımlarından Sabail, Araz- Nahçıvan ve Neftçi Bakü'nün yanı sıra Suudi Arabistan'dan Al-Orobah'a da ev sahipliği yapıyor

Yüksek irtifası, serin havası, konaklama ve tesisleşme gibi birçok avantajıyla takımları cezbeden kentte sezona hazırlanan yerli ve yabancı takımlar, zaman zaman kendi aralarında hazırlık maçları da yapıyor.

Önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'dan Al Hazem ile İran'dan Sepahan ve İstiklal'in de kamp için kente geleceği bildirildi.

Shahin Diniyev: "Buranın faydasını gerçekten görüyoruz"

Sabail Teknik Direktörü Shahin Diniyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci kez kente kamp yaptıklarını söyledi.

İki dönemdir takımı çalıştırdığını ifade eden Diniyev, "Takımımız iyi çıkış yapıyor ve daha iyi olmaya çalışıyoruz. Biz bu dönemde kampların faydasını çok görüyoruz. Türkiye'de özellikle Antalya ve Erzurum'da bulunuyoruz. Burası yüksek irtifa ve takımın fizik açısından iyi olması için güzel bir yer. Futbolcuların fiziki temellerinin oluşması bizim için bir fırsat ve bundan istifade ediyoruz. Buranın faydasını gerçekten görüyoruz. Bu yüzden burayı tekrar seçtik." diye konuştu.

"Bu kamptan istediğimden daha fazlasını alabildim"

Konaklama ve saha şartlarından memnun kaldıklarını dile getiren Diniyev, "Biz ayın 5'inden beri buradayız. Çok iyi karşılandık. Hem oteller hem de sahaların iyi olması, maçların iyi geçmesi, Türkiye'deki takımların burada olması bizim için çok iyi. Burası takımın inşası için büyük işleve sahip. Futbolcularımızın performansı çok iyi oldu. İşlerine mesuliyetli bir şekilde yanaşıyorlar. Onlar buradan memnun kaldı, açıkçası ben de razıyım." ifadelerini kullandı.

Diniyev, takımın yeniden oluşum sürecinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Takım yeniden kuruldu ve bu teknik direktör için biraz problem. Takımın yarısı değişti. Yeniden sistemi oturtmak gerekiyor. Yeni futbolcuların adaptasyon sorunu olmaması teknik direktör için çetin bir durum. Ancak biz buna bakmıyoruz, biz iddialı olmaya bakıyoruz. Geçen sezon Avrupa Lig'inde 3. tura kadar iddialıydık. Bu yıl daha temkinli ve daha güçlü olarak iddiamızı koruyacağız. Hazırlık maçlar iyiydi. Burada öz futbolcularımızın ne kadar güçlü olduğunu, ne yaptığını gördük. Bu sebeple kamp iyi oldu."

Kaynak: AA

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