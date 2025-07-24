Palandöken'de Uluslararası Koşu Yarışı - Son Dakika
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Palandöken'de Uluslararası Koşu Yarışı

Palandöken\'de Uluslararası Koşu Yarışı
24.07.2025 21:13
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Erzurum Palandöken'de 4 ülkeden 200 sporcu, 3 kategoride Yüksek İrtifa Koşusu'nda yarışacak.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda 4 ülkeden 200'ye yakın sporcunun katılımıyla 3 kategoride "Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu" düzenlenecek.

Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde valilik, büyükşehir belediyesi ve Dağcılık Federasyonu işbirliğinde yarın başlayacak Türkiye, Rusya, Ukrayna ile İran'dan sporcuların katılacağı koşuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, yaptığı açıklamada, kentin özellikle son 2 yılda birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu etkinliklerden güzel sonuçlar aldıklarını düşündüklerine değinen Çelik, şunları dile getirdi:

"Şehrimizin hem doğal güzelliği hem de rakımı spor faaliyetlerinin tümünün burada yapılabilmesini daha olanaklı hale getiriyor. Erzurum bir spor şehri ve organizasyon tecrübesi de had safhada olan bir şehir. Bu sebeple önümüzdeki yıllarda da bu yıl ilkini düzenlediğimiz birçok etkinliğin ikincisini devam ettireceğiz. Üzerine her yıl bir şeyler ekliyoruz. Bu faaliyetimiz 3 etaptan oluşacak. Yaklaşık 5, 23 ve 54 kilometre olmak üzere zorlu tırmanışı da içeren bir yarışma düzenleyeceğiz. İlk yıl için çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise orman yangınında vefat edenleri rahmetle andıklarını belirtti.

Etkinliğin yarın başlayacağını anlatan Aynalı, "Buna ev sahipliği yapmaktan mutlu ve memnunuz. İlk defa yapacağız ve her sene de üstüne koyarak geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Palandöken ve Konaklı lokasyonlarında başladığımız bu koşuyu daha farklı parkurlara da yayarak belki ilçelere de yayarak çeşitliliğini artıracağız. Biz bu yarışların Erzurum'un spor kültürüne ve turizmine çok büyük katkılar sunacağını düşünüyoruz. Etkinlik Erzurum'un tanınırlığı açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Dağcılık Federasyonu Dağ Koşusu Kurulu Temsilcisi Kemal Kukul da yarışların 3 kategoride düzenleneceğini bildirdi.

Kurumların destekleriyle risk anlamında bütün önlemleri aldıklarını aktaran Kutlu, "200'ye yakın 4 ülkeden sporcu yarışacak. Organizasyonun ilk yılı olmasına rağmen çok güzel katılım var. Şu anda Kapadokya'da 10 bin kişiyle yarış yapıyor, ilk yarışını 35 kişiyle yapmıştı. Bu sevindirici bir rakam. Önümüzdeki yıllarda bunu geleneksel hale getirip bu yarış binleri, iki binleri bulacak. Bu yarışın Erzurum'a ve Palandöken Dağı'na çok büyük katkıları olacak. Bu uluslararası bir yarış. İlk yılında çok paylaşım yapmadık, önce kendimizi test etmek istedik. Ekibimizle bu işi ne kadar yapabiliriz diye yola çıktık ve bunu yapabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Yarın başlayacak yarışma, 2 gün devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Palandöken'de Uluslararası Koşu Yarışı - Son Dakika

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