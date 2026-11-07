Palut, Konyaspor'un Samsunspor'a 1-0 yenilmesi sonrası kötü gidişi görmezden gelemedi - Son Dakika
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Palut, Konyaspor'un Samsunspor'a 1-0 yenilmesi sonrası kötü gidişi görmezden gelemedi

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Palut, Konyaspor\'un Samsunspor\'a 1-0 yenilmesi sonrası kötü gidişi görmezden gelemedi
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Palut, Konyaspor\'un Samsunspor\'a 1-0 yenilmesi sonrası kötü gidişi görmezden gelemedi
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, deplasmanda Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 'Çok kötüydü, daha kötü oldu' diyerek kötü gidişi görmezden gelemediğini ve soru cevaplamak istemediğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Konyapor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor mağlubiyetinin ardından çok kötü olan durumlarının daha da kötü olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, deplasmanda Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenenbasın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, değerlendirmelerde bulundu. Ligdeki durumlarının kötüye gittiğini ifade eden Palut, "Maça iyi başladık. 20'inci dakikaya kadar işler istediğimiz gibi gitti. 20-40 dakikalar arasında inanılmaz toplar kaybettik. Sonrasında da Samsunspor oyunu domine etti. Hiç yemememiz gereken gol yedik. İkinci yarının başında istediğimiz reaksiyonu gösteremedik ama 60'ınca dakikadan sonra bizde çok golü aradık. Oyuncular çabaladılar uğraştılar. Pozisyonlar da oldu. Üretmede çok iyi değildik. Son 30 dakikada reaksiyon gösterdik ama kaybettik. Çok kötüydü, daha kötü oldu" dedi.

"Kötü gidişi görmezden gelemiyorum"

Takımın kötüye gittiğini gördüğünü dile getiren Palut, "Mini bir değerlendirme yaptık. Negatifliğin içerisindeyiz. Sağlıklı düşünüp, enerji noktasında, çalışma noktasında, çırpınma noktasında, destek verme noktasında tereddüdü olan bir antrenör değilim ama kötü gidişe hem çok üzülüyorum hem de görmezden gelemiyorum. İlk 30 dakika hariç iyi bir maç değildi. Samsunspor'u tebrik ediyorum. Silkelenmek lazım. İstediklerini yapamazsan bile inanılmaz mücadele ile ekmeğini taştan çıkartmak lazım. Hepinize çok saygı duyuyorum ama soru cevaplamak istemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper Ligİlhan PalutSamsunsporKonyasporSporSon Dakika

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