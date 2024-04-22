Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Şampiyon Oldu

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Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig Play-off'tan Süper Lig vizesini alarak çıkan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, finalde Beta Enerji Adana'yı yenerek şampiyonluk kupasına ulaştı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig Play-off Grubu'nda yer alan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı sezonu şampiyon apoletiyle tamamladı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçında Pamukkale Belediyespor ile Beta Enerji Adana takımları mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk periyodunu Pamukkale Belediyespor 21-8 önde tamamladı. İyi oyununu skora da yansıtan mavi-beyazlı takım ilk devreyi 35-27'lik skorla geçti. 3. Periyodda da başarısını sürdüren Pamukkale Belediyespor bu bölümü de 49-42 önde tamamlarken, son periyodda farkı açmayı bildi. Rakibi karşısında üstünlüğünü maç sonuna kadar devam ettiren Pamukkale Belediyespor mücadeleyi 60-51 kazanarak şampiyonluk kupasına ulaştı. Müsabaka sonunda büyük sevinç yaşayan mavi-beyazlı ekibin sporcularını Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Çizmecioğlu ile Pamukkale Belediyespor Kulüp Başkanı Ayhan Soyfidan da yalnız bırakmadı. Müsabaka sonunda Pamukkale Belediyespor'un şampiyonluğu düzenlenen kupa töreni ile taçlandırıldı. Mavi-beyazlı kulüp 2024-2025 sezonunda Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde Denizli'yi temsil edecek.

"Sporun şehri Pamukkale'miz yolunda çok önemli bir örnek teşkil ettiler"

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Pamukkale Belediyespor'un şampiyonluğunu tebrik ederek; "Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız bu hayatta engellerin aşılabildiğinin en büyük ispatıdır. Onlar başardılar. Onlar Pamukkale'mizi gururlandırdılar. Pamukkale Belediyespor'umuzun Süper Lig'e çıkma başarısını şampiyonlukla taçlandırması sevincimize sevinç kattı. Sporun şehri Pamukkale'miz yolunda çok önemli bir örnek teşkil ettiler. Sporun ve sporcunun her daim destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ