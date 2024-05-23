Panathinaikos, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde 7. kez şampiyonluk peşinde - Son Dakika
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Panathinaikos, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde 7. kez şampiyonluk peşinde

Panathinaikos, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final\'inde 7. kez şampiyonluk peşinde

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde mücadele edecek olan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, 7. kez şampiyonluk yaşamak istiyor. Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, normal sezonu 2. sırada tamamlayarak Dörtlü Final'e kalmayı başardı. Ataman, kariyerinde üçüncü kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu hedefliyor.

23.05.2024 11:09
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Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde mücadele edecek ekiplerden Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, kupayı 7. kez kazanmak istiyor.

Türk başantrenör Ergin Ataman yönetiminde normal sezonu 23 galibiyetle 2. sırada tamamlayan Panathinaikos, tarihinde bu kupayı 6 kez müzesine götürmeyi başardı.

1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011'de Avrupa Ligi'ni kazanan Panathinaikos, 2001 yılında ise Suprolig olarak oynanan sezonda Paris'te Maccabi Tel Aviv'e finalde 81-67 kaybederek ikinci oldu.

2000 ve 2002'de kupayı kazanan, 2001'de ise final oynayan yeşil-beyazlılar, üst üste 3 yıl finalde boy göstermeyi başardı.

Play-off etabı heyecanlı geçti

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, play-off turunda İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini geçerek Dörtlü Final'e kalmayı başardı.

Yunanistan'da oynanan ilk maçı 91-87 kaybedip, ikinci maçtan 95-79'luk galibiyetle ayrılan Panathinaikos, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan üçüncü müsabakayı 85-83 kaybederek seride 2-1 geriye düştü.

Belgrad'taki dördüncü maçta Maccabi Tel Aviv'i 95-88 yenerek seriyi beşinci maça taşıyan Ergin Ataman'ın ekibi, taraftarının önündeki müsabakadan 81-72 galip ayrılarak Berlin vizesi aldı.

Ataman üçüncü kupanın peşinde

Panathinaikos'un Türk çalıştırıcısı Ergin Ataman, kariyerinin üçüncü THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanma peşinde.

Anadolu Efes'i çalıştırdığı 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında THY Avrupa Ligi'nde zafere ulaşıp, bu kupayı üst üste 2 kez kazanan Ataman, Panathinaikos'la da aynı sevinci yaşamayı hedefliyor.

Panathinaikos'u Dörtlü Final'e taşıyan Ataman, üç farklı takımla bunu başaran 7 başantrenörden birisi oldu.

Geçmişte Zeljko Obradovic, Bozidar Maljkovic, Dusan Ivkovic, Ettore Messina ve Ioannis Ioannidis bunu başaran başantrenörler olarak anılırken, bu sezon listeye Sarunas Jasikevicius ve Ergin Ataman da eklendi.

Ataman daha önce bu kulvarda İtalya'nın Siena takımıyla Dörtlü Final'e kalırken, Anadolu Efes'le iki kez şampiuyonluk sevinci yaşadı.

Ergin Ataman ayrıca, Galatasaray'la 7Days Avrupa Kupası, Beşiktaş'la da FIBA EuroChallenge Kupası şampiyonlukları elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Panathinaikos, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde 7. kez şampiyonluk peşinde - Son Dakika

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