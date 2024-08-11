Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününün sonunda 39 altın, 27 gümüş, 24 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında ABD'yi geçerek liderliğe yükseldi.

11.08.2024 02:38
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününün sonunda 39 altın, 27 gümüş, 24 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında ABD'yi geçerek liderliğe yükseldi.

Paris'teki oyunların 15. gününde 6 altın,1bronz madalya kazanan Çin, toplamda madalya sayısını 90'a çıkardı.

ABD, günü 5 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamlayarak madalya sayısında 122'ye ulaştı ancak altın madalya sayısında Çin'in gerisinde kaldığı için ikinci sıraya geriledi.

Avustralya, 18 altın, 18 gümüş, 14 bronzla üçüncü, Japonya ise 18 altın, 12 gümüş, 13 bronzla dördüncü sırada günü tamamladı.

- Türkiye listede 64. sırada

Oyunlarda 15 gün sonunda 90 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken Türkiye, 3 gümüş, 5 bronz madalyayla listede 64. sırada yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 15. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Çin

39

27

24

90

ABD

38

42

42

122

Avustralya

18

18

14

50

Japonya

18

12

13

43

Fransa

16

24

22

62

Büyük Britanya

14

22

27

63

Güney Kore

13

8

9

30

Hollanda

13

7

12

32

Almanya

12

11

8

31

İtalya

11

13

15

39

Kanada

9

7

11

27

Yeni Zelanda

9

7

2

18

Özbekistan

8

2

3

13

Macaristan

5

7

6

18

İspanya

5

4

8

17

İsveç

4

4

3

11

Kenya

4

2

4

10

Norveç

4

1

3

8

İrlanda

4

3

7

Brezilya

3

7

10

20

Ukrayna

3

5

4

12

İran

3

5

2

10

Romanya

3

4

1

8

Gürcistan

3

2

1

6

Belçika

3

1

6

10

Bulgaristan

3

1

3

7

Çekya

3

2

5

Azerbaycan

2

2

2

6

Küba

2

1

5

8

Hırvatistan

2

1

3

6

Sırbistan

2

1

1

4

Slovenya

2

1

3

Tayvan

2

5

7

Avusturya

2

3

5

Hong Kong

2

2

4

Filipinler

2

2

4

Cezayir

2

1

3

Endonezya

2

1

3

İsrail

1

5

1

7

Polonya

1

3

5

9

Kazakistan

1

3

3

7

Jamaika

1

3

2

6

Güney Afrika

1

3

2

6

Tayland

1

3

2

6

Danimarka

1

2

5

8

İsviçre

1

2

5

8

Ekvador

1

2

2

5

Portekiz

1

2

1

4

Etiyopya

1

2

3

Yunanistan

1

1

6

8

Arjantin

1

1

1

3

Bahreyn

1

1

1

3

Mısır

1

1

1

3

Tunus

1

1

1

3

Botsvana

1

1

2

Şili

1

1

2

Saint Lucia

1

1

2

Uganda

1

1

2

Dominik Cumhuriyeti

1

2

3

Guatemala

1

1

2

Fas

1

1

2

Dominika

1

1

Pakistan

1

1

Türkiye

3

5

8

Meksika

3

2

5

Ermenistan

3

1

4

Kolombiya

3

3

Kırgızistan

2

4

6

Kuzey Kore

2

4

6

Litvanya

2

4

6

Hindistan

1

5

6

Moldova

1

3

4

Kosova

1

1

2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

1

1

Fiji

1

1

Ürdün

1

1

Moğolistan

1

1

Panama

1

1

Tacikistan

3

3

Grenada

2

2

Malezya

2

2

Arnavutluk

1

1

Fildişi Sahili

1

1

Yeşil Burun Adaları

1

1

Mülteci Olimpik Takımı

1

1

Peru

1

1

Porto Riko

1

1

Katar

1

1

Singapur

1

1

Slovakya

1

1

Zambiya

1

1

Kaynak: AA

Gümüş, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

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