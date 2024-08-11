Paris Olimpiyatlarında altın madalya kazanan boksör Imane Khelif cinsiyet tartışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
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Paris Olimpiyatlarında altın madalya kazanan boksör Imane Khelif cinsiyet tartışmalarını değerlendirdi

Paris Olimpiyatlarında altın madalya kazanan boksör Imane Khelif cinsiyet tartışmalarını değerlendirdi

2024 Paris Olimpiyatlar'nda cinsiyet tartışmalarıyla gündeme gelen ve altın madalya kazanan boksör Imane Khelif, önündeki engellerin motivasyon sağladığını söyledi. Khelif, kadın düşmanı ve cinsiyetçi tacizlere maruz kaldığı iddiasıyla dava açtı. Khelif'in başarısı, Olimpiyat yetkililerinin desteklediği bir kararla gerçekleşti. Khelif, gelecek planlarını henüz belirlemediğini ancak boksta dünyanın en iyi seviyesinde yarışmayı umduğunu ifade etti.

11.08.2024 13:38
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2024 Paris Olimpiyatlar'nda cinsiyet tartışmalarıyla gündeme geldikten sonra altın madalya kazanan ve BBC Arapça'ya konuşan boksör Imane Khelif, "önümdeki engeller motivasyon sağladı" dedi.

Cezayirli sporcu, Olimpiyatlar'da kadınlar kategorisinde yarışmasına yönelik eleştirileri "şiddetli zorbalık kampanyaları" olarak nitelendirdi ve "Allah'ın izniyle" bunların üstesinden gelebildiğini paylaştı.

BBC, Khelif'in kadın düşmanı, ırkçı ve cinsiyetçi bir taciz kampanyası da dahil olmak üzere internette tacize uğradığı iddiasıyla Cumartesi günü Fransa'da dava açıldığını doğruladı.

Avukat Nabil Boudi sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Khelif'in maruz kaldığı muameleyi "çevrimiçi linç" olarak nitelendirdi.

Khelif ile Tayvanlı Lin Yu-ting, geçen yıl uygulanan bir test sonucunda Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Dünya Şampiyonası'ndan elenmişti.

İki sporcunun da Paris Olimpiyatlarına katılmasına izin verildi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından desteklendiler.

Komite, Khelif ile Lin'in kadın olduğuna ve yarışmaya katılmaya uygun olduğuna karar verdi.

Olimpiyatlara katılımının ardından etrafını saran medya fırtınasına rağmen 25 yaşındaki Khelif, boksa odaklanmayı başardığını söyledi.

"Yolumda ilerlemek ve altın madalya kazanma hayalime ulaşmak için sinirlerimi ve zihnimi kontrol edebildim ve sportmenliğimi koruyabildim" diyen Khelif, Olimpiyat yetkililerinin eleştirilere boyun eğmemekte haklı olduğunu vurguladı.

Khelif, "Bana yardımcı olan ve gerçeği gösteren Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Khelif, cinsiyet uygunluk testi nedeniyle IBA tarafından geçen yılki dünya şampiyonası finalinden elenmesinden bu yana Olimpiyat altın madalyayı hedeflediğini paylaştı.

Kendisine "haksızlık" yapıldığını düşünen Khelif, Paris 2024'te unvanı alarak dünyaya sıfırdan nasıl yükseldiğini göstermek istediğini söyledi.

Finalde rakibi tarafından kutlandı

Kheflif, Cuma gecesi yeşil, beyaz ve kırmızı bayraklar sallayan Cezayir taraftarları tarafından desteklenerek zafere yükseldi.

Müsabakada üstünlük sağlayan Khelif, maçın ardından rakibi Çinli dünya şampiyonu Yang Liu tarafından sıcak bir şekilde kucaklandı.

Maçın sonucu oybirliğiyle onaylandığında Yang, Khelif'in elini havaya kaldırarak onu kutladı.

Bu, Cezayirli sporcunun İtalyan rakibi Angela Carini'ye karşı açılış dövüşünden sonraki sahnelerden çok farklıydı.

Yeni şampiyon daha sonra antrenörünün omuzlarında sevinçle arenada dolaştırıldı.

Dövüşün ardından Khelif, bronz madalya kazanan Chen Nien-chin ve Janjaem Suwannapheng tarafından alkışlandı.

Gelecek planları

Khelif BBC'ye altın madalya kazanmanın kendisi için sadece bir başlangıç olduğunu, ancak bundan sonraki planlarını henüz belirlemediğini söyledi.

Amatör boks alanındaki en güçlü yönetim organı olan IBA tarafından yasaklı olduğuna değinen Khelif, "Birkaç ay dinleneceğim ve ekibimle ne yapacağımı, boksta başka bir yol olup olmadığını konuşacağım" dedi ve devam etti:

"Artık geniş bir destekçi kitle edindiğimi biliyorum ve onların mutluluğuna ve sevincine katkıda bulunmayı ve boksta dünyanın en iyi seviyesinde yarışmayı umuyorum.

"Cezayir halkı beni destekledi, beni şiddetle savundu ve bana karşı yürütülen kampanyalara göğüs gerdi."

Uygunluk kararı

Olimpiyatlarda boks kategorisi, hem Khelif'in hem de Tayvanlı Lin Yu-ting'in kadınlar müsabakasında yarışmaya uygun olduğu konusunda ısrar eden IOC tarafından yönetildi.

Lin, Cumartesi akşamı kadınlar tüy sıklet dalında altın madalya kazandı.

IOC Başkanı Thomas Bach, ikilinin kadın olduğuna dair "hiç şüphe olmadığını" söyledi.

Khelif geçen yılki Dünya Şampiyonası'nda finale kadar yükseldikten sonra IBA tarafından diskalifiye edildi.

IBA, IOC tarafından 2019 yılında finansal, yönetimsel, etik, ve hakemlikle ilgili endişeler nedeniyle askıya alındı.

IBA, Khelif'in yönetmeliklerinde belirlendiği üzere "kadınlar yarışmasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılayamadığını" söylerken, IOC de çiftin "herhangi bir yasal süreç olmaksızın aniden diskalifiye edildiğini" belirtti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Paris Olimpiyatlarında altın madalya kazanan boksör Imane Khelif cinsiyet tartışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

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