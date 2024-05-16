PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Hakem Akademisi ile iş birliği protokolü imzaladı

Spor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ülke genelinde nitelikli hakem ve hakem eğitimcilerinin yetiştirilmesi için kurularak çalışmalarını sürdüren "Hakem Akademisi" tarafından uygulanan eğitim sisteminin geliştirilmesi ve eğitimlerin daha fazla insana ulaştırılması amacıyla yapılan iş birliği protokollerinin imza törenine katıldı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Arslan; iş birliği protokolünde yer alan; Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi temsilcileri; MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu; TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay; TFF İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Kocasert katıldı.

"Hakem Akademisi güncel bir eğitim anlayışı ile kuruldu."

İmza töreninin açılışında konuşan TFF Başkanı Büyükekşi, şunları ifade etti: "Bugün burada, Türk futbolunda yine bir ilki sizinle paylaşmak için bir araya geldik. Hakem Akademisi ve Hakem Akademisi'nin üniversiteler ile iş birliği, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun. Günümüzde eğitim anlayışı gelişti ve değişti. Eski usul, eğitimcinin anlattığı, öğrencinin dinlediği eğitim anlayışı artık geride kaldı. FIFA ve UEFA da artık yetişkin eğitimi prensiplerini baz alan, öğrencinin merkezde olduğu uygulamalı eğitim anlayışını benimsedi. Hakem Akademisi de bu değişime uygun olarak güncel bir eğitim anlayışı ile kuruldu. Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan, hakemliği kural bilgisi ve pozisyon yorumlanmasının ötesine taşıyan interaktif bir eğitim anlayışı ile çalışmalarına başladı. Hakemlerin sahada liderlik becerilerine sahip olması gerektiğinden, yönetim modülleri, atletik performanslarının üst seviyede olması için atletik performansı arttıran eğitimler de güncel olarak Hakem Akademisi'nde veriliyor. Günümüzde dünyada hakem sayısında ciddi düşüş var. Yeni nesiller hakem olmak istemiyor. Hakemliği özendirecek çalışmalarla Hakem Akademisi, 'Aday Hakem Kursları' açarak kısa sürede hakem adaylarını hakemlik kariyerlerine başlattı. Hakem Akademisi kapsamında 'Hakem Koçluğu Projesi' ile Süper Lig hakemleri, hakem koçları ile maçlar sonrasında birebir çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Yönettikleri maçları hakem koçları ile değerlendiriyorlar. Bu sayede, maçlardaki performanslarını hem kendileri değerlendiriyor hem de hakem koçlarından tavsiyeler alıyorlar. Diğer taraftan, Hakem Akademisi'nde kurulan psikoteknik laboratuvarda hakemlerin yetenek, yetkinlik ve kişilik özelliklerini ölçme ve değerlendirme imkanı bulunuyor. Elde edilen bilimsel veriler terfilerde belirleyici olacak. Hakem Akademisi, hakem eğitimi, hakemlerin terfi sınavları, gözlemci, hakem koçu, hakem eğitimcisi, paydaşların eğitimi ve terfi sistemi gibi katmanlardan oluşuyor. Bugün de burada Hakem Akademisi ile üniversitelerimizin spor bilimleri fakültelerinin iş birliği protokolünü imzalıyoruz. Bu protokol kapsamında üniversitelerin içinde 'Futbol Hakemliği Sertifika Programı' açılacak. Böylelikle daha nitelikli hakem yetiştirme imkanına kavuşacağız. Üniversitelerimizin spor bilimleri fakültelerinin tesislerinden yararlanabileceğiz. Üniversitelerimizin akademik personelinin bu konu ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmasına imkan tanıyacağız. Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülteleri ile başlattığımız bu iş birliği yeni üniversitelerimizin katılımı ile devam edecek. Hakem Akademisi ve Hakem Akademisi'nin üniversiteler ile iş birliğinin hayata geçmesinde katkısı olan üniversitelerimize, Hakem Akademisi profesyonellerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve TFF profesyonellerimize teşekkür ederim."

"TFF'nin öncülüğünde yürütülen bu projenin gelişmesine önemli katkılar sunmanın gururunu yaşıyoruz."

TFF Başkanı Büyükekşi'nin ardından bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: "Hakem Akademisi uhdesinde yer alan 'Futbol Hakemliği Sertifika Programı'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile üniversiteler iş birliğinde yürütülmesi adına düzenlenen bu imza töreninde yer almaktan dolayı üniversitem adına çok mutluyum. Bu proje kapsamında spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerimize yönelik 'Futbol Hakemliği Sertifika Programı' yürütülerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemlik konusunda gerçekleştireceği birçok faaliyette iş birliği sağlanacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun öncülüğünde yürütülen bu projenin gelişmesine ilk günden itibaren heyecanla ve titizlikle yaklaşarak önemli katkılar sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda her iki kurumda da bu proje için emek sarf eden kişileri kutlamak istiyorum."

Rektör Kutluhan: "Futbolda ya da başka alanlarda ortaya çıkan sorunları çözmek için oldukça fazla kaynağımız var, yeter ki sabırlı olalım ve bilimi rehber edinelim."

Bu manada üniversitelerle iş birliğine açık bir tutum sergiledikçe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi Bey'e ve TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ahmet İbanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Birlikte Türk futbol hakemliğini önemli bir noktaya taşıyacağımıza olan inancımızın tam olduğunu da belirtmek isterim. Bu vesileyle futbolun ve sporun diğer alanlarında da benzer iş birliklerine üniversite olarak açık olduğumuzu ve bunların artarak devam etmesi gerektiğini ifade ederek protokolün ülkemiz futbol camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum, saygılar sunuyorum." - DENİZLİ