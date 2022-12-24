Kanseri ilerleme gösteren futbol efsanesi Pele'nin son görüntüsü futbol dünyasını hüzünlendirdi - Son Dakika
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Kanseri ilerleme gösteren futbol efsanesi Pele'nin son görüntüsü futbol dünyasını hüzünlendirdi

24.12.2022 17:54

Futbolun efsane ismi Pele'nin Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki futbolcunun kanserinin ilerleme gösterdiği, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu duyuruldu. Sağlık durumu kötüye giden Pele'nin kızı Cristina Nascimento ise hastanede yatan babasına sarıldığı pozla Brezilyalı efsanenin son halini paylaştı.

Kolon kanseri tedavisi için 29 Kasım'dan beri hastanede tedavi gören Pele'nin doktorları, kanserli hücrenin yayılmaya devam ettiğini açıklamışlardı. Efsane futbolcunun odasından fotoğraf paylaşan kızı Cristina Nascimento, "Burada savaşmaya devam ediyoruz. Birlikte bir gece daha" mesajını yazdı.

2021'DEN BERİ KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

Kemoterapi sebebiyle böbrek ve kalbinde de sorunlar yaşayan Pele, 2021'den beri kolon kanseriyle mücadele ediyor. Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olan Pele, FIFA tarafından yüzyılın futbolcusu seçilmişti.

KIZI YAPTIĞI PAYLAŞIMLA SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Pele'nin kızı Kely Nascimento sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Bu yıl Noel'i evde geçiremeyeceklerini ifade etti. Nascimento, doktorlarla yaptıkları değerlendirmenin ardından hastanede kalmanın daha iyi olacağına karar verdiklerini belirtti.

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HASTALIĞI GİDEREK İLERLİYOR

Eylül 2021'de kalın bağırsağından tümör alınan Pele'nin kanserinin, bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti. Düzenli tedavi gören ve geçen ay kemoterapi uygulaması için yeniden hastaneye kaldırılan efsane futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu aktarılmıştı. Bu ayın başlarında ise Pele'nin kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı açıklanmıştı.

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