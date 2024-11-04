Stat: Pendik
Hakemler: Batuhan Kolak, Emre Doğu, Azad İlhan
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin, Berka Sülüngöz, Welinton, Sequeira (Dk. 90 Bekir Karadeniz), Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ (Dk. 90 Topalli), Kappel (Dk. 74 Enes Keskin), Lima (Dk. 65 Eze)
Manisa FK: Alperen Uysal, Kaan Yurdakul (Dk. 79 Wriedt), Bartu Göçmen, Ensar Akgün, Kaan Kanak, Cissokho, Diallo (Dk. 56 Oğuz Gürbulak), Ramirez, Hodzic (Dk. 56 Efe Taylan Altunkara), Fofana, Osuji
Gol: Dk. 50 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Bartu Göçmen, Dk. 66 Kaan Kanak, Dk. 86 Cissokho, 90+8 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 65 Lima, Dk. 90+7 Enes Keskin (Siltaş Yapı Pendikspor)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Pendikspor'dan Kritik Galibiyet - Son Dakika
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