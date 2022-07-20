Pendikspor'un tecrübeli kaptanı Erdem Özgenç, yeni şampiyonluklar için çalışıyor - Son Dakika
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Pendikspor'un tecrübeli kaptanı Erdem Özgenç, yeni şampiyonluklar için çalışıyor

20.07.2022 10:51

- Pendikspor'un tecrübeli kaptanı Erdem Özgenç, yeni şampiyonluklar için çalışıyor "Buraya hedef doğrultusunda geldim" "Favori takımlardan biri haline geleceğiz" Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Pendikspor'un tecrübeli kaptanı Erdem Özgenç, "Ben son 5 senede 3 tane 1. Lig şampiyonluğu yaşadım.

- Pendikspor'un tecrübeli kaptanı Erdem Özgenç, yeni şampiyonluklar için çalışıyor

"Buraya hedef doğrultusunda geldim"

"Favori takımlardan biri haline geleceğiz"

BOLU - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Pendikspor'un tecrübeli kaptanı Erdem Özgenç, "Ben son 5 senede 3 tane 1. Lig şampiyonluğu yaşadım. Şimdi de buraya gelirken bir hedef doğrultusunda geldim" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Pendikspor, kadrosuna kattığı genç ve yetenekli oyuncularla yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde şampiyonluk yaşayan ve Pendikspor'a transfer olan kaptan Erdem Özgenç, kulüp için elinden geleni yapacağını söyleyerek, "Kampın ilk etabı iyi geçti. Şimdi de hazırlık maçlarına başladık. İki hazırlık maçı oynadık. İkisinde de istediğimiz sonuçları aldığımızı düşünüyorum. Hocanın bize sistem ve taktik olarak vermek istediklerini takımın bire bir yerine getirdiğini düşünüyorum. İyi gidiyoruz. İnşallah sezona iyi bir başlangıç yapıp, Erzurumspor'la açacağız. İyi bir başlangıçla Pendikspor iyi bir seviyeye gelecektir. Biz de kulübün geleceği adına elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Şampiyonluğa oynayacak çok takım yok"

Spor Toto 1. Lig'in zorlu bir lig olduğunun altını çizen Özgenç, "Biz futbolcular olarak takımların sezon başında yaptığı transferler üzerinden kamuoyu gibi bir planlama yapabiliyoruz. O beceriye artık sahip olmaya başladık. Geçen sezonun başında da '4-5 takım yukarıyı kovalayacak, diğer takımlar da düşmemek için ya da play-off için mücadele edecek' demiştik. Bu sene için şampiyonluğa oynayacak takım çok yok gibi gözüküyor. Sezon başı planlamasında özellikle. Tabii ki de zorlu rakipler olacak. Sürprize açık bir lig. Maddi durumu iyi olan takımlar bu ligin tecrübeli futbolcularını, şampiyonluk yaşamış futbolcularını topluyor. Onların tecrübelerinden ve performanslarından yararlanmaya çalışıyor. Baktığımız zaman 4-5 takım bu şekilde ilerliyor. İnşallah daha fazla takım bu yarışın içine katılır" diye konuştu.

"Yarışın içinde olacağız"

Son 5 senede 3 defa 1.Lig şampiyonluğu yaşadığını söyleyen Erdem Özgenç, "Ben son 5 senede 3 tane 1. Lig şampiyonluğu yaşadım. Şimdi de buraya gelirken bir hedef doğrultusunda geldim. Böyle bir niyetleri olduğu için böyle bir hedefleri olduğu için, kulübün projesine inandığım için geldim. Hem yapılan transferler hem bu ligi bilen oyunculardan kurulan kadrodan dolayı biz de buradayız. Tabii ki de yarışın içinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Şuanda yapılanmada, kurgulanmada böyle bir hedef içimizde var. Gizli gizli favori takımlardan birisi haline geleceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pendikspor'un tecrübeli kaptanı Erdem Özgenç, yeni şampiyonluklar için çalışıyor - Son Dakika

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