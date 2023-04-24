Pepe'den kimsenin beklemediği imza! 40 yaşında Porto ile resmi olarak anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Pepe'den kimsenin beklemediği imza! 40 yaşında Porto ile resmi olarak anlaşmaya vardı

24.04.2023 12:43

Porto, 40 yaşındaki Portekiz stoper Pepe ile sözleşme uzattı. Bir dönem Beşiktaş formasını da giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu, 1 yıl daha Porto için ter dökecek. Porto Başkanı Pinto da Costa imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, "40 yaşındaki bir futbolcunun sözleşme yenilemesi imkansız gibi gözüküyordu ancak imkansız değil. Bu Pepe'nin son sözleşmesi olmayabilir." şeklinde konuştu.

Uzun yıllar Real Madrid'de oynayan ardından Beşiktaş forması da giyen deneyimli savunmacı Pepe, Porto ile yeni sözleşme imzaladı.

"PEPE'NİN SON SÖZLEŞMESİ OLMAYABİLİR"

40 yaşındaki Pepe, Porto ile olan sözleşmesini 1 sene uzattı. İmza töreninde açıklamada bulunan Porto Başkanı Pinto da Costa, "40 yaşındaki bir futbolcunun sözleşme yenilemesi imkansız gibi gözüküyordu ancak imkansız değil. Bu Pepe'nin son sözleşmesi olmayabilir." ifadelerini kullandı.

28 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Pepe bu sezon Porto formasıyla 28 resmi maça çıktı. 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere Portekizli yıldız bu maçlarda 2275 dakika sahada kaldı.

İmza sonrası Pepe objektiflere poz verdi:

40 yaşındaki Pepe, herkesin 'İmkansız' dediğini yaptı! Resmi imzalar atıldı
40 yaşındaki Pepe, herkesin 'İmkansız' dediğini yaptı! Resmi imzalar atıldı
40 yaşındaki Pepe, herkesin 'İmkansız' dediğini yaptı! Resmi imzalar atıldı
40 yaşındaki Pepe, herkesin 'İmkansız' dediğini yaptı! Resmi imzalar atıldı
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Real Madrid, Beşiktaş, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pepe'den kimsenin beklemediği imza! 40 yaşında Porto ile resmi olarak anlaşmaya vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pepe'den kimsenin beklemediği imza! 40 yaşında Porto ile resmi olarak anlaşmaya vardı - Son Dakika
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