PFDK'dan 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek - Son Dakika
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PFDK'dan 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek

03.05.2023 08:36

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir'in Sivasspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi. Kahveci, takımının Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu. Deneyimli futbolcu, dev maçta takımını yalnız bırakacak.

GİRESUN VE TRABZON MAÇLARINDA YOK

PFDK, Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin ligde oynayacağı Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA SAHADA

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynayacağı Sivasspor maçında ise sahada olabilecek. Futbol Disiplin Talimatı'na göre 4 maça kadar olan cezalar, ilgili kategorideki maçlarda çekiliyor.

PFDK, İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi! Trabzonspor maçında sahada yok
PFDK, İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi! Trabzonspor maçında sahada yok
PFDK, İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi! Trabzonspor maçında sahada yok
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: çok etkin bir para cezası verilmeli ki canı yansın, yoksa oynamama cezası bunlara düğün bayram...bunlar sadece ve sadece PARA CEZASI' ndan korkarlar... Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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PFDK'ya sevk edilen isimler duyuruldu, aralarında İrfan Can Kahveci de var! PFDK'ya sevk edilen isimler duyuruldu, aralarında İrfan Can Kahveci de var!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İrfan Can Kahveci, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK'dan 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: PFDK'dan 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek - Son Dakika
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