PFDK'dan 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu. Deneyimli futbolcu, dev maçta takımını yalnız bırakacak.
PFDK, Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin ligde oynayacağı Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynayacağı Sivasspor maçında ise sahada olabilecek. Futbol Disiplin Talimatı'na göre 4 maça kadar olan cezalar, ilgili kategorideki maçlarda çekiliyor.
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