Üye Girişi
PFDK'dan 5 Süper Lig takımına para cezası - Son Dakika

PFDK'dan 5 Süper Lig takımına para cezası

09.12.2021 17:15
PFDK'dan 5 Süper Lig takımına para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Trabzonspor, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'a para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Trabzonspor, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'a para cezası verdi.

Galatasaray, Altay maçında flaş röportajların 30 dakika içinde tamamlanmaması nedeniyle 150 bin TL, aynı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle ise 32 bin TL para cezası aldı. Trabzonspor ise Adana Demirspor maçına usulsüz seyirci alınması nedeniyle 150 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca; Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor da taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası aldı. Atakaş Hatayspor'a ise Eyüpspor maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 bin TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda alınan kararlar şöyle: "1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 30.11.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BODRUMSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 01.12.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-EYÜPSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 02.12.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakanın 3 dakika geç başlamasına sebebiyet verecek şekilde kale ağlarının direklere sağlam bir şekilde takılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,4- ALTINORDU Kulübü sporcusu ENİS DESTAN'ın, 01.12.2021 tarihinde oynanan ALTINORDU-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ALTINORDU Kulübü sporcusu AHMET İLHAN ÖZEK'in, rakip takım sporcusuna şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 30.11.2021 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-AFJET AFYONSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, kulüp doktorunun müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,6- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 06.12.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,7- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 05.12.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT 105, GÜNEY KALE ARKASI ÜST 404, KUZEY KALE ARKASI ALT 306 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,8- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 04.12.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,9- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 05.12.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT B, C, D, DOĞU TRİBÜN DOĞU ALT A, B, C, D, E, F, G, J, K blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi ALİ ÇAMLI'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü METİN AKTAŞ'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,10- GALATASARAY A.Ş.'nin, 04.12.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ALTAY Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Kayserispor, Para Cezası, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK'dan 5 Süper Lig takımına para cezası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı! Şiddeti 100 kilometreyi bulacak 17:16 Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı! Şiddeti 100 kilometreyi bulacak
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak 15:35 Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! 15:10 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı

Son Dakika Haberleri
17:21 Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu?
17:00 Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi
16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi
16:53 Süper Lig'de şaşkınlık yaratan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı
16:48 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı
16:40 Vatandaşın dövize yatırdığı para rekor kırdı
16:23 Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı
16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
16:15 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!
16:11 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi
Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu? Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu?         
17:21
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 17:31:02. #1.12#
SON DAKİKA: PFDK'dan 5 Süper Lig takımına para cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement