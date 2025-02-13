PFDK'dan Adana Demirspor'a Ceza - Son Dakika
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Spor

PFDK'dan Adana Demirspor'a Ceza

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor, 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve 3 puan silindi.

13.02.2025 22:42
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'a 3-0 hükmen mağlup ve 3 puan silme cezası verdi.

PFDK, bugün yaptığı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Kayserispor Kulübü'nün, 08.02.2025 tarihinde oynanan Kayserispor- Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün kuzey alt C ve D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Konyaspor Kulübü'nün, 08.02.2025 tarihinde oynanan Kayserispor- Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 120.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün güney üst A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Konyaspor Kulübü'nün, 08.02.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz'ın, 08.02.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü idarecisi Yusuf Küçükbakırcı'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Bilgin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü sporcusu Emmanuel Boateng'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

3- Sivasspor Kulübü'nün, 08.02.2025 tarihinde oynanan Sivasspor- Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney alt tribün C-D-E, maraton alt tribün B-C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Beşiktaş'ın, 08.02.2025 tarihinde oynanan Sivasspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 840.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir kuzey tribün A-B-C-D-E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- Kasımpaşa antrenörü Burak Yılmaz'ın, 09.02.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

6- Alanyaspor Kulübü'nün, 09.02.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor- Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu corendon airlines kuzey tribün kuzey kale arkası H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- Adana Demirspor'un, 09.02.2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına ve (3) puan silme cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada kurulumuza Adana Demirspor idarecisi olarak sevk edilen Murat Sancak'a ilişkin olarak, kulüp tarafından anılan kişinin "ne kulüp nezdinde ne de A.Ş. nezdinde hiçbir yetkisi, bağı, hukuki hakkı olmadığı" belirtilmiş olmasına rağmen adı geçen kişinin müsabaka akreditasyon listesinde kulüp tarafından müsabakaya misafir takım mensubu olarak akredite edildiği ve olayın oluş şekli, müsabaka sonrasında ikrar mahiyetindeki açıklamalar dikkate alınarak Adana Demirspor görevlisi Murat Sancak'ın, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası ve 500.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Adana Demirspor görevlisi Cihan Eliçiçek'in, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 292.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor PFDK'dan Adana Demirspor'a Ceza - Son Dakika

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