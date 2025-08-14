PFDK'dan Cezalar Açıklandı - Son Dakika
PFDK'dan Cezalar Açıklandı

14.08.2025 20:37
PFDK, çeşitli kulüplere çeşitli nedenlerle para cezası ve ceza yaptırımları uyguladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası cezaları açıladı.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 08.08.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü- Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası alt tribün D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Galatasaray'ın, 08.08.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- Gençlerbirliği Kulübü idarecisi Rıfat Songür'ün, 09.08.2025 tarihinde oynanan Samsunspor-Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Kasımpaşa Antrenörü Özgür Öçal'ın, 09.08.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Göztepe'nin, 10.08.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor -Göztepe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün misafir blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker'in, 10.08.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor- Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü idarecisi Celalettin Hakan Katırcı'nın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü idarecisi Okay Tınkır'ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü idarecisi Ali Kaya'nın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Trabzonspor'un, 11.08.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor -Kocaelispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu kuzey kale arkası alt tribün kuzey alt L blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- Fenerbahçe'nin, 09.08.2025 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe idarecisi Sertaç Komsuoğlu'nun, 09.08.2025 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde ve 10.08.2025 tarihinde SporX medya kuruluşunda paylaşılan beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 3.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
