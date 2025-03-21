PFDK'dan Süper Lig Kulüplerine Cezalar - Son Dakika
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PFDK'dan Süper Lig Kulüplerine Cezalar

PFDK, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor ve Gaziantep FK'ya ceza verdi.

21.03.2025 13:17
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor ve Gaziantep FK'ya çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle cezalar verdi.

PFDK'nın dün gerçekleştirilen 48 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"Galatasaray'ın, 14 Mart tarihinde oynanan Galatasaray - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 105, 106, 107, 108, 206, 207, DOĞU TRİBÜN 111, 112, 113, GÜNEY TRİBÜN 118, 119, 120, 219, 220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Gaziantep FK'nın, 15 Mart tarihinde oynanan Gaziantep FK - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN MARATON ALT F, I numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Konyaspor kulübünün, 15 Mart tarihinde oynanan Konyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT TRİBÜNÜ ALT C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN KUZEY ALT C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü sporcusu Melih Bostan'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın 15.03.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 930 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A, B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Başakşehir sporcusu Deniz Türüç'ün, 15 Mart tarihinde oynanan Başakşehir - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 15 Mart tarihinde oynanan Başakşehir - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 570 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST E ve KUZEY ALT E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Çaykur Rizespor idarecisi Muhittin Sandıkçı'nın, 16 Mart tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Bodrum FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor idarecisi Muhittin Sandıkçı'nın müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Atakaş Hatayspor Kulübü sporcusu Francisco Javier Calvo Quesada'nın, 16 Mart tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eyüpspor Kulübü teknik sorumlusu Kerem Yavaş'ın, 16 Mart tarihinde oynanan Göztepe - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 16 Mart tarihinde oynanan Fenerbahçe - Samsunspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN D-E-F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 336 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor Kulübü hakkında, 16 Mart tarihinde oynanan Fenerbahçe - Samsunspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Galatasaray idarecisi Eray Yazgan hakkında; 17 Mart tarihinde basın mensuplarına yaptığı beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor PFDK'dan Süper Lig Kulüplerine Cezalar - Son Dakika

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