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PFDK sevkleri açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

PFDK sevkleri açıklandı
21.12.2023 - 23:44,  Güncelleme: 23:45
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı. Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor ile oynadıkları maçta sahadan çekilen İstanbulspor, 'müsabakayı terk etmeleri' ve 'talimatlara aykırı hareket' sebebiyle kurula sevk edildi. Fenerbahçe forması giyen Fred ile Mert Hakan Yandaş, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da kurula sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 21.12.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

"1- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.12.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki"çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MUHAMMET METE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü doktoru HALİL SARAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.12.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi KAYA YAMAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 19.12.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü görevlisi MUHAMMED KAPLAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü görevlisi CUMA YILDIZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.12.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü'nün 20.12.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.12.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 20.12.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- EMS YAPI SİVASSPOR KULÜBÜ Başkanı MECNUN OTYAKMAZ'ın 19.12.2023 tarihinde medyadaki açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA
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