Pınar Karşıyaka, play-off yarı finalinde mağlup oldu - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, play-off yarı finalinde mağlup oldu

Pınar Karşıyaka, play-off yarı finalinde mağlup oldu

Geçen sezon finalde Anadolu Efes'e kaybeden Pınar Karşıyaka, bu sene play-off yarı finalinde yine mağlup oldu. Ligde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyrek finali geçerek yarı finale yükseldi. Ancak Anadolu Efes'e karşı oynadığı yarı final serisini kaybederek sezonu tamamladı. Pınar Karşıyaka, 29. kez yer aldığı play-off'ta 48 galibiyet ve 75 yenilgi yaşadı. Bu sezon 36 maçta 23 galibiyet alan takımda sakatlıklar ve oyuncu ayrılıkları yaşandı. Errick McCollum, takımın en skorer ismi oldu.

03.06.2024 11:39
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon finalde Anadolu Efes'e kaybeden Pınar Karşıyaka, bu sene play-off yarı finalinde eşleştiği rakibine yine mağlup oldu.

Ligde normal sezonu 4. sırada tamamladıktan sonra play-off çeyrek finalinde Galatasaray Ekmas'la eşleşen Pınar Karşıyaka, geriye düştüğü seriyi 2-1 önde tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Geçen sezonun finalistlerinin karşılaştığı yarı final serisinde Anadolu Efes'e karşı 3 maçı da kaybeden Pınar Karşıyaka, sezonu play-off yarı finalinde tamamladı.

1986-1987 ve 2014-2015'te şampiyonluğa ulaşan Pınar Karşıyaka, 29. kez yer aldığı play-off'ta 123 maçta 48 galibiyet ve 75 yenilgi yaşadı.

Bu sezon play-off dahil 36 maçta 23 galibiyet ve 13 yenilgi alan Pınar Karşıyaka'da ligde 15 oyuncu forma giydi. Lige 6 yabancı ile başlayan Pınar Karşıyaka'da sezon içinde Darrun Hilliard takımdan ayrıldı. ABD'li pivot Vernon Carey de sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Bu nedenle sezonu 4 yabancıyla tamamlamak zorunda kalan yeşil-kırmızılı ekipte Vitto Brown ve Jaylon Brown da play-off'ta sakatlık sorunu yaşadı.

İstatistik liderleri

Dar rotasyonla mücadele etmek zorunda kalan Pınar Karşıyaka'da Errick McCollum, 19,82 sayı ortalamasıyla en skorer isim oldu.

McCollum'u 13,61 ortalamayla Vernon Carey ve 13,42 ile Vitto Brown izledi.

İzmir temsilcisinde Vernon Carey 6,13 ribaunt ortalaması yakalarken, Vitto Brown 4,64, Kelan Martin de 4,51 ortalama ile mücadele etti.

Pınar Karşıyaka'da bu sezon forma giyenlerin ortalamaları şöyle:

OyuncuMaçSayıRibauntAsistBlok
Darrun Hilliard1412,32,863,790
Demircan Demir52,20,41,60
Deniz Kılıçlı173,350,940,470,24
Efe Ergi Tırpancı140,711,210,210,14
Errick McCollum3319,83,095,820,27
Furkan Haltalı356,093,80,690,43
Hakan Sayılı302,531,430,270,27
Jaylon Brown2510,21,842,60,04
Kelan Martin3513,44,511,890,23
Kenan Sipahi358,973,775,20,06
Mert Celep282,51,290,070
Thomas Akyazılı353,291,631,20,03
Vernon Carey2313,66,131,480,78
Vitto Brown3613,44,641,360,61

Kaynak: AA

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Spor, Güncel, Son Dakika

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