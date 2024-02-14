Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası\'nda yarı finale yükseldi

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

BASKETBOL Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray Ekmas'ı evinde taraftarının büyük desteğiyle baştan sona önde götürdüğü maçta 88-72 yenerek Konya'daki Dörtlü Final'e kalan Pınar Karşıyaka, gözünü 10 yıl sonra kupayı yeniden havaya kaldırmaya dikti. Tarihindeki ilk ve tek Türkiye Kupası'nı 2014 yılında yine Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde finalde Anadolu Efes'i yenerek kazanan Kaf-Kaf, rakibiyle 10 sene sonra bu kez yarı finalde eşleşti. Çeyrek finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85'le geçen Anadolu Efes, Karşıyaka'nın final yolundaki rakibi olurken, iki ekip 16 Şubat Cuma günü saat 18.00'de Konya Karatay Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak.

Yarı finali geçen taraf pazar günü Türkiye Kupası için final maçına çıkacak. Son olarak 7 yıl önce 2017'de kupada yarı final oynayan Pınar Karşıyaka, Ankara'daki organizasyonda yine Anadolu Efes'e 79-74 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı. Bu sezon önce yarı finali geçmeyi ardından finalde kupaya uzanmayı isteyen Karşıyaka, rakibiyle ligde ilk yarıda İstanbul'da oynadığı ilk maçı 101-85 kaybedip evindeki rövanşı 99-81 kazanmıştı. Çeyrek finaldeki Galatasaray galibiyeti sonrası ilk olarak Karşıyaka Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ı ölümünün ilk yıl dönümünde anan Ufuk Sarıca, "Öncelikle Selçuk Yaşar'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Maçta çok iyi bir basketbol oynadık. Zor maçı savunma ve ribaundlarla kontrol altına aldık ve bütün maçı domine ettik" dedi.

SARICA: SON MAÇI OYNAMAK İSTİYORUZ

Türkiye Kupası'nda cuma günü yarı finalde karşılaşacakları Anadolu Efes'in güçlü bir rakip olduğunu hatırlatan Ufuk Sarıca, "Çok önemli bir iş başarıp yarı finale kaldık ancak cuma günü yine bir final maçı oynayacağız. Anadolu Efes'e saygı duyuyoruz. Belki onlar maçın favorisi olabilir ama biz kazanmak için tüm gücümüzü sahaya koyacağız. Pazar günü Konya'da son maçı oynamak istiyoruz" diye konuştu.

ERGÜLLÜ: İLK HEDEF FİNAL

Karşıyaka Asbaşkanı İlker Ergüllü, Türkiye Kupası'nda öncelikli olarak finali hedeflediklerini söyledi. Yıllar sonra yarı finale kalıp final yolunu açan takımı kutlayan Ergüllü, "Çeyrek finali taraftarımızın muhteşem desteğiyle geçtik. Şimdi önümüzde yarı finalde güçlü bir rakip var. Öncelikli olarak yarı finali de geçerek pazar günü final maçında sahada olmayı, ardından da kupayı 10 yıl sonra ilk kez müzemize götürmeyi hedefliyoruz. Şube yönetimi olarak da üzerimize düşeni yapıp bu hedef için takıma ekstra prim motivasyonu sağlayacağız" dedi.