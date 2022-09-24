Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer kortlara veda etti! Ezeli rakibiyle duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
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Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer kortlara veda etti! Ezeli rakibiyle duygusal anlar yaşadı

24.09.2022 11:13

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Laver Cup'ta Avrupa takımının kadrosunda yer alan tenis efsanesi Roger Federer, kariyerinin son maçına çıktı. 41 yaşındaki İsviçreli tenisçinin ezeli rakibi Rafael Nadal ile kortu paylaştığı maçın sonunda duygusal anlar yaşandı. Federer, binlerce taraftarın alkışları eşliğinde kortlara veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenen Laver Kupası maçı sonrasında emekli olan Federer, üç kez operasyon geçirdiği dizinin tam olarak iyileşmemesi nedeniyle sadece çiftlerde korta çıktı.İsviçreli sporcu, çiftler maçında İspanyol Rafael Nadal ile kortu paylaştığı maçta, Jack Sock-Frances Tiafoe çiftine karşı yenildi.

OYUNCULARA SARILARAK AĞLADI

Bu maçın ardından, eski dünya bir numarası Federer, 25 yıllık profesyonel kariyerini sona erdirdi. 20 kez grand slam şampiyonu olan 41 yaşındaki İsviçreli efsane tenisçi, son maçının ardından Nadal'a ve diğer oyunculara sarılarak ağladı.

Tenisin efsanesi Roger Federer, son maçına çıktı! Ezeli rakibiyle gözyaşları içinde kortlara veda etti

KARİYERİNDE BÜYÜK ZAFERLER YAŞADI

Yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği operasyonlar nedeniyle Laver Kupası sonrası emeklilik kararı alan Federer, kariyerinde önemli başarılara imza attı. Wimbledon'da 8 kez kupaya uzanarak turnuva tarihinin en başarılı erkek tenisçisi olan İsviçreli yıldız, 103 ATP şampiyonluğu ve 20 grand slam zaferi yaşadı.

Tenisin efsanesi Roger Federer, son maçına çıktı! Ezeli rakibiyle gözyaşları içinde kortlara veda etti

"EKSLANSLARI" UNVANINI ALDI

Yıldız tenisçi, sportmen ve alçakgönüllü karakteri, oyuna yaptığı katkıları, hırsı ve estetik vuruşlarıyla, tenis severlerin gönlünde "Ekselansları" unvanıyla ödüllendirildi. Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Sırp Novak Djokovic arasında yaşanan, "Büyük Üçlü" olarak adlandırılan ezeli rekabet, tenisin yanı sıra spor tarihinin en parlak dönemleri arasına adını altın harflerle yazdırdı. Bu üç tenisçi arasındaki maçları, milyonlarca sporsever ekran başından keyifle izledi.

Tenisin efsanesi Roger Federer, son maçına çıktı! Ezeli rakibiyle gözyaşları içinde kortlara veda etti

ÜST ÜSTE 237 HAFTA 1 NUMARADA KALARAK TARİHE GEÇTİ

Toplam 310 hafta boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Federer, üst üste 237 hafta bir numarada kalan tenis tarihinin tek ismi olarak tarihe geçti. 103 ATP turnuvası şampiyonluğuyla tüm zamanların en çok turnuva kazanan ikinci ismi konumundaki Roger Federer, Nadal (22) ve Djokovic'in (21) ardından 20 kezle tek erkeklerde en çok grand slam kazanan üçüncü tenisçi konumunda.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer kortlara veda etti! Ezeli rakibiyle duygusal anlar yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer kortlara veda etti! Ezeli rakibiyle duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
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