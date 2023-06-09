Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan, Rabona hareketinin kralı Ricardo Quaresma'ya ders - Son Dakika
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Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan, Rabona hareketinin kralı Ricardo Quaresma'ya ders

09.06.2023 23:20

Şampiyonlar Ligi finali öncesi düzenlenen efsaneler turnuvasına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Bak, Quaresma'ya 2018'de paylaştığı 'Rabona' gönderisini gösterdi.

İstanbul'da oynanacak Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finali öncesinde efsane futbolcular arasında bir turnuva düzenlendi. Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma da turnuvada maç yapanlar arasındaydı.

RABONA PAYLAŞIMINI GÖSTERDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2018'de kendisinin ve Ricardo Quaresma'nın yer aldığı "Rabona'nın tarihsel gelişimi" başlıklı gönderisini gösterdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de ikilinin keyifli diyaloğuna katıldı.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Quaresma'ya 'Rabona'nın tarihsel gelişimini anlattı

"TARİHSEL GELİŞİMİNİ HATIRLATTIM"

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bugün Quaresma ile çektirdiği kareyi paylaşıp "Q7'ye rabonanın tarihsel gelişimini hatırlattım" notunu düştü.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Quaresma'ya 'Rabona'nın tarihsel gelişimini anlattı
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Quaresma'ya 'Rabona'nın tarihsel gelişimini anlattı
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Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan, Rabona hareketinin kralı Ricardo Quaresma'ya ders - Son Dakika


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