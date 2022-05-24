Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın - Son Dakika
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Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın

24.05.2022 15:11

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Derin Futbol programında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile hararetli bir şekilde tartışan Rasim Ozan Kütahyalı, program sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Fenerbahçe taraftarının Beyaz TV'nin önündeki görüntülerini paylaşan Kütahyalı, "Ali Koç... Eserinle gurur duyabilirsin. Benim anneme kasten küfrettiriyorsun. Al izle. Bu gece her şeyi planlı yaptın Koç" notunu düştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beyaz TV'de Derin Futbol programına konuk olması ve burada yorumculardan Rasim Ozan Kütahyalı ile sert bir tartışma içerine girmesi gündeme bomba gibi düştü.

"ANNEME KASTEN KÜFRETTİRİYORSUN"

Olayın yankıları sürerken Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Yayın esnasında kanal önüne gelen taraftarların görüntülerini paylaşan Kütahyalı, "Ali Koç… Eserinle gurur duyabilirsin. Benim anneme kasten küfrettiriyorsun. Al izle… Kendi 4 senelik başarısızlık tablonu örtmek, nefret ettiğin Aziz Yıldırım'ı yeniden yanına çekmek, tribünleri konsolide etmek için sürekli bana yükseldin. Bu gece her şeyi planlı yaptın Koç" ifadelerini kullandı.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın o paylaşımı;

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programının yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, dünkü programda başta 3 Temmuz süreci olmak üzere birçok konuda tartıştı ve ikili arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

"AZİZ YILDIRIM'IN ADINI AĞZINA ALIRKEN BESMELE ÇEKECEKSİN"

Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a yönelik, "Nezaketli davranıyorum ama abartıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu, Aziz Yıldırım yanında durmadı" dedi.

Bunun üzerine Kütahyalı'ya tepki gösteren Koç, "Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın. Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım'ı yemek isteyenler içerisinde sen de varsın. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Karşımdaki zat yanlışından da dönmüş olabilir ama en büyük o zaman cemaat deniyordu destekçilerinden, sempatizanlarından ve de daha kötüsü kul hakkı yendiği zaman sözcüsü. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin!" ifadelerini kullandı.

TANSİYON SIK SIK YÜKSELDİ

Programın son anlarında iki isim arasındaki tansiyon artarken, Ali Koç, son olarak, "Rasim Bey, ailemin ağzını adına alana kadar her şey güzeldi. Daha bitmedi, dışarıda da devam edecek. Futbolda temizlik lazım, inşallah Allah basından da senin gibileri temizler" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
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Son Dakika Spor Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın - Son Dakika


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