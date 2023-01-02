Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın söylediği şarkı başına iş açtı! RTÜK inceleme başlattı - Son Dakika
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Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın söylediği şarkı başına iş açtı! RTÜK inceleme başlattı

02.01.2023 23:58

Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayında argo ifadelerle anons edip, yorumcu Ahmet Çakar'a söylettiği 'Suki Yo' adlı Japonca şarkı büyük tepki topladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV'deki yayın hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol'un 2022'ye veda programında yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın argo ifadelerle anons edip, Ahmet Çakar'a söylettiği Japonca şarkı gündeme damga vurdu. 'Suki Yo' adlı parçanın sözlerinin değiştirildiği yayın, büyük tepki çekti.

TEZAHÜRAT YAPTI, STÜDYO KOPTU

Rasim Ozan Kütahyalı, 'Suki Yo' şarkısının sözlerini argo şekilde tezahürat etmeye başladı. Ahmet Çakar da bu şarkıyı okumaya başladı. Sunucu Ertem Şener ve yorumcu Abdülkerim Durmaz kahkahaya boğuldu.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programında sarf edilen sözler için inceleme başlatıldığını duyurdu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kütahyalı şarkıyı istedi, Ahmet Çakar söyledi! Skandal yayın başlarına iş açtı

UNUTULMAYAN BİR SKANDAL DAHA VAR

Rasim Ozan Kütahyalı, bir süre önce kullandığı ifadeler yüzünden uzun süre ekranlara çıkamamıştı. Boşnak halkı üzerinden cinsellikle ilgili ifadeler kullanan Kütahyalı, büyük tepki çekmişti. Ardından Kütahyalı özür açıklamasıyla ekranlara geri dönmüştü.

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Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol, Ahmet Çakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın söylediği şarkı başına iş açtı! RTÜK inceleme başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın söylediği şarkı başına iş açtı! RTÜK inceleme başlattı - Son Dakika
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