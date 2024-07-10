Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi - Son Dakika
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Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi

Real Madrid, Arda Güler\'in forma numarasını değiştirdi

Real Madrid, yeni sezonda birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini duyurdu. Buna göre milli futbolcumuz Arda Güler, bundan sonra 15 numaralı formayı giyecek. Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı formayı ise yeni transfer Kylian Mbappe terletecek.

10.07.2024 16:49
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İspanyol ekibi Real Madrid, takımda birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini duyurdu. Forma numarası değişen isimler arasında milli futbolcumuz Arda Güler de var

ARDA ARTIK 15 NUMARA

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve 24 numaralı formayı giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayla mücadele edecek.

YENİ 9 NUMARA MBAPPE

Öte yandan Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe'ye verildi. İspanyol ekibi ayrıca, Mbappe için 16 Temmuz Salı günü Santiago Bernabeu'da imza töreni düzenleyecek.

Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi

Real Madrid'in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları şöyle:

Eduardo Camavinga: 6

Federico Valverde: 8

Aurelien Tchouameni: 14

ARDA GÜLER: 15

Jesus Vallejo: 18

Kylian Mbappe: 9

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi - Son Dakika

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