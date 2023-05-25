Real Madrid'in peşinde olduğu Enes Ünal'dan kötü haber geldi! - Son Dakika
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Real Madrid'in peşinde olduğu Enes Ünal'dan kötü haber geldi!

25.05.2023 21:30

Real Betis-Getafe maçında sakatlanan Enes Ünal, sakatlığıyla ilgili konuştu. Sezonu kapatan Ünal, çapraz bağlarının koptuğunu ifade etti. Real Madrid'in de peşinde olduğu Enes Ünal sakatlığını "Benim için büyük bir darbe oldu" sözleriyle değerlendirdi.

İspanya La Liga'da Getafe'nin Real Betis'i 1-0 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Enes Ünal talihsiz bir sakatlık geçirdi. Gözyaşları içinde sahayı terk eden milli forvetin çapraz bağları koptu.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DA RİSKLİ

25 yaşındaki forvet, 2023 yılını kapattı. Önümüzdeki sezonun ikinci yarısına yetişmesi üstünde tedavisine başlandı.

Enes'in durumu tahmin edilenden de kötü! R.Madrid'in istediği milli futbolcunun açıklaması yüreklere dokundu

"BÜYÜK DARBE OLDU"

Real Madrid'in istediği Enes'ten sakatlığıyla ilgili şu açıklama geldi: "Herkese merhaba, size kötü bir haberim var. Dün akşamki maçta yaşadığım sakatlık pozisyonunda çapraz bağım koptu. Yalan olmasın, büyük bir hedef için çabalarken ve kendimi kariyerimde büyük adımlar atıyormuş gibi hissederken… Benim için büyük bir darbe oldu."

Enes'in durumu tahmin edilenden de kötü! R.Madrid'in istediği milli futbolcunun açıklaması yüreklere dokundu
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Enes'in durumu kötü! R.Madrid'in istediği milli futbolcunun açıklaması yüreklere dokundu Enes'in durumu kötü! R.Madrid'in istediği milli futbolcunun açıklaması yüreklere dokundu

Real Madrid, Real Betis, Enes Ünal, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'in peşinde olduğu Enes Ünal'dan kötü haber geldi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid'in peşinde olduğu Enes Ünal'dan kötü haber geldi! - Son Dakika
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