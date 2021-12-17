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Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü yönetimindeki görevine devam edecek - Son Dakika

Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü yönetimindeki görevine devam edecek

17.12.2021 11:50
Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü yönetimindeki görevine devam edecek

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, yönetim kurulundaki görevine devam edeceğini, Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden ise istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, yönetim kurulundaki görevine devam edeceğini, Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden ise istifa ettiğini açıkladı.

Gayrettepe Dedeman Otel'de basın toplantısı düzenleyen Epözdemir, yönetim kurul olarak göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Galatasaray'ın maruz kaldığı sistematik ve kategorik haksızlıklar karşısında zaman zaman yalnız kalsam da dilim döndüğünce Galatasaray'ın hak ve menfaatlerini, Galatasaray kültür ve erdemine yakışır şekilde savunmaya çalıştım. Galatasaray'da iki temel tüzel kişilik var. Birisi Galatasaray Sportif AŞ, diğeri dernek. Galatasaray Sportif AŞ, futbol şubesinin bağlı bulunduğu, futbola ilişkin kararların alındığı ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de muhatap olan şirket. Ben de burada başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyesi görevini ifa ediyordum. Geldiğimiz noktada büyük bir onur ve şerefle ifa ettiğim Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerimden derin fikir ayrığını nedeniyle bugün itibariyle istifa ettim." diye konuştu.

Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden istifa etmesinin birkaç sebebi olduğunu vurgulayan Epözdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol takımımızın maruz kaldığı ve hemen hemen her müsabakada artarak devam eden hakem hatalarından bahsetmek istiyorum. Bana göre Galatasaray'a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepkinin verilememesi, Galatasaray hak ve menfaatlerin yeterince savunulamaması en önemli istifa gerekçelerimden birisi. Ben görevimi vicdanen yaptığımı düşünüyorum. Ben üç aydır her maçtan sonra sessiz kalınmaması, bir irade ortaya konulması, Galatasaray'ın hak ve menfaatlerinin savunulmasına yönündeki çabalarımı, düşüncelerimi ve önerilerimi Başkanımızla paylaştım. Galatasaray'a karşı yapılan sistematik ve kategorik haksızlıklara karşı bir duruş sergilenmediğine dair algı uyandığını ve bunun bizlere zarar verebileceğini, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledim. Başkan her seferinde dinledi. Hemfikir olmadığımızı söyledi. Yöntem bakımından meseleye biraz farklı bakıyoruz. Geldiğimiz noktada görüş, düşünce ve kaygılarımı iletmeme rağmen Sayın Başkan demokratik bir bilinçle beni dinledi ama söylediklerimin yeterince kabul görmediğini hissettim."

Beşiktaş derbisinden sonra kulüp sözcüsü Remzi Sanver'in yaptığı açıklamadan farklı bir görüş dile getirdiğini aktaran Epözdemir, "Orada çıkışım kişisel bir düşünceydi. Bu süreçte yalnızlaştırıldığımı gördüm, hissettim ve o beni çok üzdü. O zaman da Sayın Başkan ile konuşup, istifamı verdim. Fakat Sayın Başkan uygun görmedi, Galatasaray'a hizmet etmem gerektiğini söyledi. Ben de saygıyla karşıladım." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz"

Rezan Epözdemir, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında oynanan özel maçtan sonra Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'in kabul edilemez bir açıklama yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu açıklamaya karşı kurumsal ve bireysel cevap verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu konudaki hassasiyetimi de Başkanımıza söyledim. Fakat bu konuda da hassasiyetlerimiz gözetilmedi. Sayın Bilecek beni maçtan sonra 5 kez aradı. Görüşmek istediğini söyledi, ben de kendisine bir cevap yazdım. Bunun yakışıksız, kabul edilemez ve ayıp bir mesaj olduğunu, Galatasaray'dan kamuoyu nezdinde özür dilememesi halinde bir daha beni aramaması gerektiğini söyledim. Bir mesaj yayımlamış ama özür ifadesini göremedim."

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları olduğunu anlatan Epözdemir, "Galatasaray ve Fenerbahçe bir araya geldiğinde Türk futbolunun temel sorumlarını çözebilir. Kulüpler arasında azami düzeyde bir nezaket olmalıdır. Çünkü bunun sokağa yansıması ağır ve travmatik olabilir. Fakat Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz. Bu hayatın olağan akışa aykırı. Dolayısıyla bu minvaldeki projelerin yanlış olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yönetim kurundaki hiçbir görevimden istifa etmiyorum"

Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü Derneğinde başkan yardımcısı görevinde de bulunduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aslında buradaki görevlerimden de istifa etme niyetim vardı. Bunu Sayın Başkan ile de paylaştım. Son 3 gündür üç eski başkanlarımız aradı, güzel şeyler söyledi. Eski yöneticilerimiz aradı. Sosyal medyada müthiş bir destek açıklaması oldu. Bütün arkadaşlarımız 'Galatasaray'ın sizin mücadelenize ihtiyacı var.' dediler. Galatasaray'ın devam eden 1216 davası var. Çok önemli bir ada davası var. Devasa hukuki sorunları var. Bir de Sayın Başkan benimle ilgili güzel bir açıklama yapmış. Çok güzel şeyler ifade etmiş, onore oldum. Galatasaray'ın geleceği, hak ve menfaatleri için bir duruş ortaya koymak, dilim döndüğünce bu değerleri temsil etmek, değerlerine uygun davranmak ve içeride tarihe not düşmek adına bu karar alma mekanizmasına yardımcı olmak istiyorum. Genel kurul iradesine saygısızlık olmasın diye yönetim kurulu üyeliği görevimden istifa etmiyorum. Dün de Sayın Başkan ile görüşme yaptık. Başkanımıza buraya gelmeden önce de bu irademi telefonla bildirdim. Katkı sunmaya ve destek olmaya devam edeceğim. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurundaki hiçbir görevimden istifa etmiyorum. Galatasaray Sportif AŞ'deki görevimden istifa ettim."

Kulüp başkanı Burak Elmas'ın kararını saygıyla karşıladığını anlatan Epözdemir, yönetim kurulunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü yönetimindeki görevine devam edecek
Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü yönetimindeki görevine devam edecek
Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü yönetimindeki görevine devam edecek
Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü yönetimindeki görevine devam edecek
Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü yönetimindeki görevine devam edecek
Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü yönetimindeki görevine devam edecek
Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü yönetimindeki görevine devam edecek
Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü yönetimindeki görevine devam edecek

Rezan Epözdemir, Galatasaray, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü yönetimindeki görevine devam edecek - Son Dakika Spor


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