Rezan Epözdemir yapılan atamalara belgelerle tepki gösterdi

Galatasaray'da kriz derinleşiyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Sportif A.Ş.'deki görevlerinden istifa ettiğini ancak dernekteki görevlerini sürdürdüğünü belirten Rezan Epözdemir'in yerine yönetim kuruluna atama yapması Epözdemir tarafından hukuka aykırı bulundu.

NOTER ONAYLI BELGEYİ PAYLAŞTI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Rezan Epözdemir, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin biraz önce 21.01 tarihinde yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı. Epözdemir ayrıca yönetim kurulundan istifa etmediğine dair noter onaylı belgeyi de kamuoyuyla paylaştı.

"İSTİFA ETTİKLERİNİ BEYAN ETMİŞ VE TARAFIMIZA BİLDİRMİŞLERDİR"

Galatasaray'dan Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'ye ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir." ifadeleri kullanılmıştı