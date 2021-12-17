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Rezan Epözdemir yapılan atamalara belgelerle tepki gösterdi - Son Dakika

Rezan Epözdemir yapılan atamalara belgelerle tepki gösterdi

17.12.2021 22:13
Rezan Epözdemir yapılan atamalara belgelerle tepki gösterdi

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı kulüpte Sportif A.Ş. ve dernek üyeliğinden istifa ettiğine dair yapılan duyuruya belgelerle tepki gösterdi. Epözdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin biraz önce 21.01 tarihinde yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır." sözlerine yer verdi.

Galatasaray'da kriz derinleşiyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Sportif A.Ş.'deki görevlerinden istifa ettiğini ancak dernekteki görevlerini sürdürdüğünü belirten Rezan Epözdemir'in yerine yönetim kuruluna atama yapması Epözdemir tarafından hukuka aykırı bulundu.

Galatasaray benzeri görülmemiş kaos! Rezan Epözdemir yapılan atamalara belgelerle tepki gösterdi

NOTER ONAYLI BELGEYİ PAYLAŞTI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Rezan Epözdemir, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin biraz önce 21.01 tarihinde yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı. Epözdemir ayrıca yönetim kurulundan istifa etmediğine dair noter onaylı belgeyi de kamuoyuyla paylaştı.

Galatasaray benzeri görülmemiş kaos! Rezan Epözdemir yapılan atamalara belgelerle tepki gösterdi

"İSTİFA ETTİKLERİNİ BEYAN ETMİŞ VE TARAFIMIZA BİLDİRMİŞLERDİR"

Galatasaray'dan Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'ye ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir." ifadeleri kullanılmıştı

Rezan Epözdemir yapılan atamalara belgelerle tepki gösterdi

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Son Dakika Spor Rezan Epözdemir yapılan atamalara belgelerle tepki gösterdi - Son Dakika Spor


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