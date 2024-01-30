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Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' deyip kanayan yaraya parmak bastı - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' deyip kanayan yaraya parmak bastı

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Anadolu takımlarının vasat futbolunun altını çizdi. Dilmen yaptığı değerlendirmede, ''Türkiye'de bu kadar kötü Anadolu takımları ben hiç görmedim. Koca 45 dakika kendi yarı sahandasın. Rakibe tehdit sıfır. Bütün maçları izliyorum böylesini görmedim.'' ifadelerini kullandı.

30.01.2024 - 08:13,  Güncelleme: 08:27
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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi TV8.5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Anadolu takımlarını eleştirdi.

"BÜTÜN MAÇLARI İZLİYORUM BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, " Türkiye'de bu kadar kötü Anadolu takımları ben hiç görmedim. Koca 45 dakika kendi yarı sahandasın. Rakibe tehdit sıfır. Bütün maçları izliyorum böylesini görmedim." ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK BU LİGİ YUTMUŞ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan övgüyle bahseden Dilmen, "Okan Buruk bu ligi yutmuş. Hiç kimsenin yapmadığı, herkesin bu maçlarda son 20 dakikada yapacağı şeyleri devrede yapıyor. Okan Buruk dakika 30'da falan uyandı. Diğer maçlardan farklı olduğunu gördü. Taraftarlara kalkın diye hareketlerde bulundu. Baktı rakibin üçlü blok çok uzun silkeledi takımı ve taraftarı." dedi.

"TORREIRA'YA GİDİP SARILSINLAR"

Torreira'ya ayrı parantez açan Dilmen, "Bir oyuncu bundan daha iyi oynayamaz. Bütün 50 bin taraftar, Okan Buruk, İrfan hoca, futbolcular gelecek Torreira'ya gelip sarılacak. Ona gidip 'Senden Allah razı olsun, sen nasıl bir adamsın. Biz sülalece gidiyoruz, sen tek başına süpürüyorsun' diyecek." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası \'\'Bu kadar kötüsünü görmedim\'\' deyip kanayan yaraya parmak bastı
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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' deyip kanayan yaraya parmak bastı - Son Dakika
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