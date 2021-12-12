Rıdvan Dilmen: Dünyada tek takım Beşiktaş olur

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından ilk maçından 3 puan çıkardığı mücadeleyi Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"ATIBA VE CAN İYİ GÜNÜNDE DEĞİLDİ"

"Pjanic, bugün merkezde 30 kere topla buluştuysa 28 kere adrese atmıştır topu ama geri dönüşlerde sıkıntı yaşadı. Atiba ve Can da iyi gününde değildi. Haftaya Serdar Saatçı oynar mı Kadıköy deplasmanında? 18 puanlık farkta oynar ama onun dışında oynamaz Fenerbahçe'ye karşı. Haftaya Welinton oynar ama ondan sonra Serdar'ın gelişimi için Serdar oynayabilir.

"BENİM İÇİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI YOK"

Gelecek antrenörün kararları da önemli ama Fenerbahçe'ye karşı orta sahada Can Bozdoğan oynamaz. Antrenörün de çarşambaya kadar açıklanacağı söyleniyor. Beşiktaş, ilk yarının kalan maçlarını da kazansa benim için şampiyonluk şansı yok.

"SERGEN YALÇIN SEZON SONUNA KADAR MAAŞINI ALACAKTIR"

Sergen Yalçın için tazminat yok dediler ama sezon sonuna kadar maaşını alacaktır. Hakkıdır da. Fenerbahçe'de de Pereira için diyorlar ya tazminatı yok diye gönderirsen maaşını öderler yine.

"BU KARARI VERMEK BİZE DÜŞMEZ"

Beşiktaş'ın getireceği teknik direktör camianın içinden gelen birisi olmalı. Rıza Çalımbay olabilir, Şenol Güneş olabilir, Okan Buruk olabilir, Samet Aybaba olabilir ama bu kararı vermek bize düşmez. Ama taraftar bizden biri olsun diye ister. Sergen Yalçın yükü gitmemiş daha taraftarların üzerinden.

"ABDULLAH AVCI'YA ÖDÜYORLAR MI HALA BİLMİYORUM"

Gelecek teknik adamla birlikte dünyada tek takım olur Beşiktaş, 3 tane teknik direktöre maaş ödeyen. Üstelik 3 puan da geride değil. Abdullah Avcı'ya ödüyorlar mı hala, bitti mi bilmiyorum gerçi."