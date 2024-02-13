Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.

13.02.2024 23:10
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Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, finalde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

RIZA KAYAALP GÜMÜŞ MADALYA ALDI

Grekoromen sporcu Rıza Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olmak için Romanya'nın Başkenti Bülkreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıktı. 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a kaybeden Kayaalp, gümüş madalyada kaldı.

Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

"MAÇI SOĞUTMAM GEREKİYORDU"

Rıza Kayaalp, final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 14'üncü kez final oynamasının tarihi bir başarı olduğunu anımsatan Rıza Kayaalp şunları söyledi: "14'üncü finalimi yaptım. Çok istiyordum. Belki de bu yüzden de oldu diyebiliriz. 2-0 öne geçtiğimiz bir maç, bir anlık boşluğuma denk geldi diyebiliriz. Normalde bu oyunu yiyecek sporcu değilim. Maçı soğutmam gerekiyordu. Şampiyonluk hırsıyla oldu. Baskı kurmaya devam edecektik. Hayatta yemeyeceğim bir oyunu yedik.

Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

"OLİMPİYAT YOLUNA DEVAM EDECEĞİZ"

Yapacak bir şey yok. Olimpiyatlara hazırlanacağız. Olimpiyat yoluna devam edeceğiz. 14'üncü final. Rekor için bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmak boynumuzun borcu oldu gibi. 12'nci şampiyonluğun sonunda 13'üncüyü kızımla kutlamak istedim. Kızımla şampiyonluğu yaşamak için gücümü de kullanmaya çalıştım. Ani bir boşluğuma geldi. Olmadı" diye konuştu.

Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

RIZA KAYAALP'E KIZI AY VERA'DAN KOCAMAN DESTEK

Final maçında mücadele boyunca babası Rıza Kayaalp'i tribünden destekleyen Ay Vera, müsabaka sonunda ise milli sporcunun en büyük destekçisi oldu. Final maçında Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera sürekli olarak "Baba baba…" diyerek milli sporcuya destek olurken, elinde Türk Bayrağı'nı salladı. Eşi Zeynep Kayaalp de tribünde büyük bir heyecan içinde mücadeleyi takip etti. Rıza Kayaalp'ı müsabakanın ardından kızı ve eşi sarılarak teselli etti.

Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

13. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KAÇIRDI

14'üncü kez final oynayan Rıza Kayaalp daha önce 12 kez kazandığı Avrupa Şampiyonluğunu 13'e çıkartamayarak rekorun eşiğinden döndü. Rus sporcu Karelin ve Rıza'nın 12'şer Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Kaynak: DHA

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    Yorumlar (2)

  • Ali Arslan: Senin canın sağolsun babayiğit,Türk milleti seninle gurur duyuyor 6 0 Yanıtla
  • Ümit Demir : İnsan şampiyon ol ol ondanda bikar ..dusunsene çalis bir sene git maça yine birincisin..insanoğlu hergün et,bal yese bıkar ondanda...ara sira yenilsin bence..bilen biliyor rizayi 1 0 Yanıtla

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