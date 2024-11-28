Rizespor-Kayserispor Maçına Emre Kargın Hakem Atandı - Son Dakika
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Rizespor-Kayserispor Maçına Emre Kargın Hakem Atandı

Rizespor-Kayserispor Maçına Emre Kargın Hakem Atandı

Çaykur Rizespor ile Kayserispor maçını hakem Emre Kargın yönetecek, yardımcıları Hüseyin Aylak ve Ogün Kamacı.

28.11.2024 09:55
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Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Emre Kargın yönetecek.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalara göre; Pazar günü Rize'de oynanacak Çaykur Rizespor - Kayserispor maçını Emre Kargın yönetecek. Bu maçta Emre Kargın'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ile Ogün Kamacı yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Yunus Dursun yapacak.

Emre Kargın; bu sezon 4 Süper Lig maçı yönetirken, Kayserispor'un deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı Konyaspor maçında düdük çalmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rizespor-Kayserispor Maçına Emre Kargın Hakem Atandı - Son Dakika

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