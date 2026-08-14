Rizespor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Rizespor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Rizespor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Teknik direktör Uçar, Konyaspor karşılaşması için iyi bir oyun ve sonuç hedefliyor.

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bizi zor bir maç bekliyor ama biz de Rizespor takımı olarak nerede oynarsak oynayalım, sahaya kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışan bir takımız. Yarın da inşallah bunu yapmaya çalışacağız. Umarım taraftarlarımızı mutlu edebilecek hem iyi bir oyun hem de güzel bir skorla Konya deplasmanını tamamlarız" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını tamamlayan yeşil-mavili ekibin teknik direktörü Recep Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kamp süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uçar, "Sezonumuz başlıyor. Bugün son antrenmanımızı yapıp öğleden sonra inşallah uçakla Konya'ya hareket edeceğiz. Lige Konya deplasmanıyla başlıyoruz. Genel anlamda daha önce bilgilendirme yaptık ama 1 Temmuz itibarıyla başlayan kamp sürecimizin ilk etabını burada, ikinci etabını Erzurum'da, üçüncü etabını ise Slovenya'da tamamladık ve buraya geldik. Geçen hafta sahamızda oynadığımız son hazırlık maçıyla bir nevi lig haftasına girdik. Bu hafta da hazırlıklarımızı Konya özelinde yapmaya çalıştık. Genel anlamda çocukların enerjisinden, çalışma arzusundan memnunum. İyi bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Lige hem fiziksel hem mental hem oyun anlamında en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştığımız bir hafta" diye konuştu.

'BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR'

Konyaspor karşılaması öncesi değerlendirmelerde bulunan Uçar, "Zor bir maç. Konya takımı benim daha önce de görev yaptığım, iyi bir takım. Belki bizimle benzer özellikleri var; onlar da kadrolarının önemli bir kısmını koruyorlar şu an itibarıyla. Geçen seneden aynı hocayla, İlhan hocayla devam ediyorlar. Kadro istikrarını, iskeletini koruyan bir takım. Konya deplasmanları her zaman zordur. Hem fizik anlamında hem mücadele anlamında her rakibe zorluklar çıkaran bir takım. Bizi zor bir maç bekliyor ama biz de Rizespor takımı olarak nerede oynarsak oynayalım, sahaya kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışan bir takımız. Yarın da inşallah bunu yapmaya çalışacağız. Umarım taraftarlarımızı mutlu edebilecek hem iyi bir oyun hem de güzel bir skorla Konya deplasmanını tamamlarız" ifadelerini kullandı.

'DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ POZİSYONLARIN BİRÇOĞUNA TAKVİYE YAPABİLDİK'

Transfer süreciyle ilgili soruya cevap veren deneyimli teknik direktörü Recep Uçar, "Transfer süreci canlı bir süreç, bunu hep söyledim. Yani günlük değişebiliyor. Bugün hiç hesapta olmayan bir durum, yarın bir oyuncunun sakatlığı veya alınabilecek bir teklif sizi farklı planlar yapmaya sevk edebiliyor. Düşündüğümüz pozisyonların birçoğuna takviye yapabildik ama özellikle hücum hattında maalesef hala eksiklerimiz var. Uğraştığımız transferler oluyor, bazen süreç 3-4 hafta sürebiliyor. Olumlu sonuçlanmayınca tekrar B planına, C planına geçebiliyorsunuz. Genel anlamda hücum hattına ve orta sahaya transferler yapacağız. Kadroyu güçlendirmeye devam ediyoruz ve transfer sürecinin sonuna kadar bu devam edecek. Gönül isterdi ki bütün kadroyla beraber en azından Slovenya kampını geçirebilmek bizim adımıza daha avantajlı olurdu. Ancak mevcut oyuncu grubumuz ve geçen seneden devam eden kadro istikrarımız, Konyaspor'da olduğu gibi bizde de sürüyor. Mevcut oyuncularımızla, rakipten bağımsız olarak her maç elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Konyaspor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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