Rizespor Ligde Kalmayı Garantiledi

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftanın sonunda 43 puana yükselerek matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

Trendyol Süper Lig'de 36. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 6-3 yenerek 43 puana yükseldi. Ligin alt kısmında bulunan Alanyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak 39 puana, Bodrumspor sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak 36 puana yükselirken, Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 yenilerek 35 puanda kaldı. Alınan sonuçlar sonrasında ligin bitmesine 2 hafta kala Çaykur Rizespor ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemiş oldu.

Sivasspor ise aldığı mağlubiyetle Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından ligden düşen 3. takım oldu. - RİZE